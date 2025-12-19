宏福苑大火︱运输署督导加强公共运输服务 支援入住过渡性房屋灾民（附详细资讯）
大埔宏福苑早前发生五级大火，灾民在政府安排下入住过渡性房屋。运输署今日（19日）表示，持续督导公共运输服务营办商加强服务，加派车辆和人手，支援入住各区过渡性房屋的大埔宏福苑火灾居民。其中，大埔乐善村将增设穿梭巴士服务往返大埔墟站，九巴亦会延长75K的服务时间。
有关专营巴士及专线小巴服务详情，可参阅运输署网页及各专营巴士营办商网页。运输署会继续与相关过渡性房屋项目营运机构和公共运输服务营办商紧密协调，照顾居民的出行需要。
