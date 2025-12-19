Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱独立委员会首开会讨论工作优次 陆启康：报告及建议将全面公开

社会
更新时间：18:17 2025-12-19 HKT
发布时间：18:17 2025-12-19 HKT

大埔宏福苑的五级大火发生至今已逾3周，就大埔宏福苑火灾成立的独立委员会主席陆启康今日（19日）与委员陈健波及欧阳伯权召开第一次会议，委员会的工作正式展开。

委员会的职权范围包括审视大埔宏福苑起火及火势迅速蔓延的情由、楼宇维修工程的施工安全及相关问题，以及涉及大型楼宇维修工程招标的相关系统性问题，范围广泛，问题众多且复杂。委员会在会议上讨论了工作的优先次序及工作计划的拟备。陆启康重申，委员会定必会竭尽所能履行职责，目标是在9个月内完成工作，向行政长官李家超提交报告。所发表的报告及建议，将全面公开（涉司法程序的资料除外）。

行政长官于12月12日成立委员会，委任陆启康为委员会主席，以及立法会议员陈健波和港铁主席欧阳伯权为委员会委员，审视大埔宏福苑火灾的事故原因及相关问题，提出建议，防止同类事故再次发生。

相关新闻:

宏福苑大火︱政府引例解散现任法团管委会 委任华懋旗下公司为临时管理人 不收取任何行政费

宏福苑五级火︱测量师学会倡政府70亿购业权 灾民自选现金或优先购居屋等

宏福苑五级火｜仁济医院拨1.66亿援助 伙八达通推出专属八达通卡 持续向居民发放生活津贴

大埔宏福苑五级火｜机管局：机场同业共捐款逾2000万元予政府援助基金 帮扶受影响居民

宏福苑五级火｜沙田消防局外逾百市民夹道送别 「祝佢一路好走」

宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪出殡 灵车抵宏福苑路祭 巿民：值得全香港人向佢致敬

