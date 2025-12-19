天气｜干燥季候风补充 圣诞气温急降7度 12.26 最低气温15 °C

冬至将至，但香港天气仍然温暖，周六(20日)及周日(21日)最高气温仍高见25度，但其后受到干燥的季候风补充影响，圣诞当日的气温下降至17度，若以平安夜最高24度计算，一日之间急降7度，而拆礼物日(26日)的气温更下降至最低15度。

天文台表示，广东沿岸地区未来一两日天色大致良好，日间温暖。而一股东北季候风补充会在星期日抵达华南沿岸，星期一及星期二初时风势较大，气温稍为下降。根据天文台9天天气预报，明天及后天气温暖，气温介乎20-25度，周一至周三天气稍为降温，三日的最低气温均见1字头，周一(18日)最低气温只有18度，最高气温21度，到周三平安夜(24日)当日，温差较前两天大，气温介乎19至24度，气温相差5度。

天文台称，因受一股干燥的季候风补充影响，预料圣诞节假期广东沿岸气温再度下降，该区早晚清凉，根据天文台9天天气预报，圣诞节(25日)当日最低气温只有17度，最高气温则有20度，而拆礼物日(26日)当天气温更降至15度，最高气温则有20度。

至于下周六(27日)及日(28日)最低气温同是16度，大致天晴及干燥。而周六最高气温则有21度22度。

