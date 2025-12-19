人口普查2026｜明年1.1起全年进行 30万户将收「紫色信封」 统计处吁用智能电话或电脑填报

【人口普查2026/统计处】政府统计处公布，2026年人口普查将于明年1月1日至12月31日期间进行，即由以往集中在一个半月内进行，改为分摊全年进行。统计处将以随机抽样方式选出全港约一成住户，即约30万个住户参与2026年人口普查，并由本月底起分批向获选中的住户发出紫色信封的通知信。获选中的住户，包括自住业主或租客在接获通知信后，可以透过填交网上问卷或进行电话访问的方式提交所需资料。

统计处每5年抽选全港约一成住户详细访问

统计处处长余振强表示，人口普查为未来规划与发展提供重要的统计数据，有助政府了解本港人口及社会经济特征。作为推动本港人口普查模式现代化的重要一步，统计处将由2026年人口普查开始实施数项重整措施，以简化和改善人口普查的工作流程。统计处每5年只会抽样选出全港约一成住户进行详细访问，其余9成住户毋须填报任何问卷。

获选中住户在资料搜集期间只需填交一份问卷

余振强指，人口普查的资料搜集工作将由以往集中在一个半月内进行，改为分摊全年进行，获选中的住户在资料搜集期间只需填交一份问卷。统计处亦将更广泛地运用政府行政数据简化问卷内容。

他强调，统计处致力保障个人及住户的资料私隐，人口普查搜集所得的资料会严加保密，只用作编制整体统计数字，不会向任何未获授权的人士透露。所有已填报资料的问卷亦将于2027年12月31日或之前销毁。

统计处鼓励获选中住户用智能电话或电脑填交问卷

统计处鼓励获选中的住户使用智能电话、桌面电脑或平板电脑便捷填交网上普查问卷。处方亦会安排统计员到访未回复的住户协助完成问卷。统计员在上门访问时会身穿灰色背心制服，并携带统计员身份证及由统计处签发的统计员身份证明书，以供识别。

统计处提醒市民慎防诈骗活动。人口普查不会要求住户提供身份证、银行户口或信用卡资料，统计处亦不会主动致电、发送电子邮件或文字短讯给未有向处方提供联络资料的住户。当统计处致电或发送文字短讯给香港境内的住户时，会显示来电号码 18 2026 或短讯发送人名称「#C&SD」。

普查热线将于资料搜集期内逢星期一至五（公众假期除外），上午9时至晚上10时运作。如市民在填交问卷时需要协助，可致电普查热线 18 2026，或浏览2026年人口普查主题网页获取更多资讯。

人口普查是根据《普查及统计条例》（第316章）第9条的规定进行，所有指定人士必须提供所需资料，任何人士违反填交人口普查问卷的法律规定，即属犯罪。

记者：蔡思宇

摄影：何健勇