Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱政府引例解散现任法团管委会 委任华懋旗下公司为临时管理人 不收取任何行政费

社会
更新时间：17:34 2025-12-19 HKT
发布时间：15:52 2025-12-19 HKT

大埔宏福苑发生五级大火，引起公众关注大厦管理及围标的问题。民政及青年事务局局长麦美娟、民青局常任秘书长林雪丽、民青局副局长梁宏正及民政事务总署署长杜洁丽今午（19日）就大埔宏福苑管理事宜会见传媒。麦美娟表示，政府今日引用建筑物管理条例第31条，向土地审裁处申请解散现有业主立案法团管理委员会，委任华懋集团旗下合安管理有限公司为临时管理人，协助宏福苑居民处理火灾后各项管理及后续事宜，并不会收取任何行政费。这是政府首次引用此条例提出申请。

她又指，当前宏福苑管理正面临前所未有的挑战，尤其是大型维修工程后续跟进、相关工程合约、法团维修帐目处理、保险赔偿、现有管理公司约满后屋苑管理及保安等复杂问题，涉及多重技术、法律和财政考量，不是一般法团管委会有能力处理。

重申无接管法团 业主权力无被剥夺

被问及决定是否与两任法团主席被廉署拘捕调查，以及有否咨询现任法团管委会及宏福苑业主，麦美娟强调，今次不是接管法团，而是接管法团管委员，没有剥夺业主的权力，反而是提供更专业的管理公司和法律顾问服务，以便行使更好的权力。

记者：郭咏欣

相关新闻:

宏福苑五级火︱测量师学会倡政府70亿购业权 灾民自选现金或优先购居屋等

宏福苑五级火｜仁济医院拨1.66亿援助 伙八达通推出专属八达通卡 持续向居民发放生活津贴

大埔宏福苑五级火｜机管局：机场同业共捐款逾2000万元予政府援助基金 帮扶受影响居民

宏福苑五级火｜沙田消防局外逾百市民夹道送别 「祝佢一路好走」

宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪出殡 灵车抵宏福苑路祭 巿民：值得全香港人向佢致敬

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
03:11
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
8小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
9小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
8小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
20小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
6小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
2025-12-18 17:15 HKT
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 14:12 HKT
「借钱党」荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊连中两元
借钱党荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊「连中两元」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
23小时前