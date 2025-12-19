宏福苑大火︱政府引例解散现任法团管委会 委任华懋旗下公司为临时管理人 不收取任何行政费

大埔宏福苑发生五级大火，引起公众关注大厦管理及围标的问题。民政及青年事务局局长麦美娟、民青局常任秘书长林雪丽、民青局副局长梁宏正及民政事务总署署长杜洁丽今午（19日）就大埔宏福苑管理事宜会见传媒。麦美娟表示，政府今日引用建筑物管理条例第31条，向土地审裁处申请解散现有业主立案法团管理委员会，委任华懋集团旗下合安管理有限公司为临时管理人，协助宏福苑居民处理火灾后各项管理及后续事宜，并不会收取任何行政费。这是政府首次引用此条例提出申请。

她又指，当前宏福苑管理正面临前所未有的挑战，尤其是大型维修工程后续跟进、相关工程合约、法团维修帐目处理、保险赔偿、现有管理公司约满后屋苑管理及保安等复杂问题，涉及多重技术、法律和财政考量，不是一般法团管委会有能力处理。

重申无接管法团 业主权力无被剥夺

被问及决定是否与两任法团主席被廉署拘捕调查，以及有否咨询现任法团管委会及宏福苑业主，麦美娟强调，今次不是接管法团，而是接管法团管委员，没有剥夺业主的权力，反而是提供更专业的管理公司和法律顾问服务，以便行使更好的权力。

记者：郭咏欣

