Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜民青局局长麦美娟下午会见传媒 交代宏福苑管理事宜

社会
更新时间：15:52 2025-12-19 HKT
发布时间：15:52 2025-12-19 HKT

大埔宏福苑发生五级大火，引起公众关注大厦管理及围标的问题。民政及青年事务局局长麦美娟、民青局常任秘书长林雪丽、民青局副局长梁宏正及民政事务总署署长杜洁丽今日（19日）下午5时30分就大埔宏福苑管理事宜会见传媒。

相关新闻:

宏福苑五级火︱测量师学会倡政府70亿购业权 灾民自选现金或优先购居屋等

宏福苑五级火｜仁济医院拨1.66亿援助 伙八达通推出专属八达通卡 持续向居民发放生活津贴

大埔宏福苑五级火｜机管局：机场同业共捐款逾2000万元予政府援助基金 帮扶受影响居民

宏福苑五级火｜沙田消防局外逾百市民夹道送别 「祝佢一路好走」

宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪出殡 灵车抵宏福苑路祭 巿民：值得全香港人向佢致敬

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
01:54
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
6小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
7小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
6小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
18小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 14:12 HKT
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
23小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
21小时前
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
社会
4小时前
郑秀文整个星期往返医院 眼有泪光精神恍惚令人心疼 毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
4小时前