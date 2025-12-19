宏福苑五级火｜民青局局长麦美娟下午会见传媒 交代宏福苑管理事宜
大埔宏福苑发生五级大火，引起公众关注大厦管理及围标的问题。民政及青年事务局局长麦美娟、民青局常任秘书长林雪丽、民青局副局长梁宏正及民政事务总署署长杜洁丽今日（19日）下午5时30分就大埔宏福苑管理事宜会见传媒。
