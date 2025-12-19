货车司机涉撞毙途人 被控危驾致他人死亡等罪今提堂 保释至明年3月讯
上星期五有途人在黄大仙慈云山道与云华街交界遭轻型货车撞倒，送院抢救后不治。肇事男司机被控危险驾驶引致他人死亡及驾驶时没有携有驾驶牌照罪，今于观塘裁判法院提堂，暂毋须答辩，以待控方取得死者医学报告、车辆检验报告等。署理主任裁判官钟明新押后案件至明年3月19日再讯，被告获准以现金8000元保释，期间不准离港。
26岁被告林文涛，被控于2025年12月12日在黄大仙慈云山道与云华街交界，在道路上危险驾驶车辆登记号码TT3304的轻型货车，引致李惠芳死亡；及于同日同地在道路上驾驶该轻型货车时，没有携有其驾驶执照。
案件编号：KTCC2409/2025
