公院医护疑于护士站嬉戏 针筒「射水」再拍片上载 议员批：地点非合适玩乐场所

近日，一条有关公立医院护士在当值期间嬉戏的短片在社交网站疯传。影片见到几名医护人员疑似在护士站当值，疑似拍摄者以针筒向一名黑衣男子「射水」，其后将相关影片上载至个人社交平台帐户。帖文引来大量留言，拍摄者将影片删除，但影片已转载至其他社交平台，网民根据影片蛛丝马迹，推断涉事医院是玛丽医院。《星岛头条》正向玛丽医院查询事件是否属实。

拍片者疑用针筒射水 地点疑为玛丽医院

该段疯传的影片只有约12秒，当中拍摄的环境疑似是公立医院病房内的护士站。片段所见，拍摄者以一支类以针筒的物品，向一名黑衣男子射水，及后镜头一转，拍片者拍摄疑似护士站内的情况，片中连同拍片者在内，共有5名人员，从衣著判断，当中3人均穿著医护人员的制服。

网民从影片细节及上载者其他的社交媒体帖文，推断拍摄者工作的应是玛丽医院，当时正在内科病房K20N当值。

陈凯欣促医管局跟进：地点非合适玩乐场所

选委界立法会议员陈凯欣接受《星岛头条》访问时表示，希望医管局了解事件发生时间及地点，根据影片画面，事发地点似乎是病房中央的护士站或医疗站。她强调，如果是工作位置，质疑相关行为是否适合，强调嬉笑行为不适合在工作间出现，尤其当病人可能在病房内听到喧哗声，或产生被忽略的感觉，影响休息；若医护人员需要休息或放松一下，应在医院安排的休息室进行。

陈凯欣指，医管局有责任了解事件，包括发地点时间、涉事员工当时是处于当值状态抑或休息，并在查明主动向公众说明。

有网民认为无伤大雅 有认为损医护专业形象

网民对影片议论纷纷，有人认为射水的行径「整到地下湿哂系咪即时清洁？跣亲人点计先？」同时质疑使用的针筒是否属于医院，「如果用医院嘅，咁个针筒已经唔用得啦，即系浪费咗纳税人嘅资源」。

亦有网民认为在公立医院上班压力大，要在适当时候放松，但认为「你著得起呢套制服，代表住你系一个专业人士，要对病人负责」；不过亦有网民不同意相关的看法，「玩吓休息吓都有失专业道德」、「又唔系有病人唔睇，空闲时间一齐癫下都唔得？」

