Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地女子涉向入境处及港大讹称拥美国学位 准现金人事20万保释不得离港 明年2月讯

社会
更新时间：13:30 2025-12-19 HKT
发布时间：13:30 2025-12-19 HKT

24岁持双程证来港的内地女子涉向入境处和香港大学虚报已获美国加州大学洛杉矶分校工程学士学位，从而获得入境证及港大工程硕士课程录取。涉案女子被控「以欺骗手段取得服务」及「为取得入境证而作出虚假陈述」罪，今东区法院提堂，被告暂毋须答辩，押后明年2月9日再讯，以待辩方索取文件及提供法律意见。裁判官林子康续准被告以现金人事共20万元保释，期间不准离港及须每周到警署报到。

被告王一涵、报称无业，被控于2023年8月28日至2024年11月18日在香港以欺骗手段，即向香港大学职员虚假地表示自己是美国加州大学洛杉矶分校学士，而不诚实地取得香港大学提供的工程硕士课程的教育及教导服务；及于2023年4月28日在香港，为取得入境证，作出明知为虚假或自己不信为真确的陈述，即在一份编号为MEEN 0029075-23(E)的来港就读入境许可申请，声称曾获加州大学洛杉矶分校颁发电机工程学士学位。

案件编号：ESCC3202/2025
法庭记者：王仁昌

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
01:54
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
5小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
5小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
17小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 14:12 HKT
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
19小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
21小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 10:46 HKT
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
4小时前
大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」
大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」
投资理财
8小时前