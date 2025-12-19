内地女子涉向入境处及港大讹称拥美国学位 准现金人事20万保释不得离港 明年2月讯

24岁持双程证来港的内地女子涉向入境处和香港大学虚报已获美国加州大学洛杉矶分校工程学士学位，从而获得入境证及港大工程硕士课程录取。涉案女子被控「以欺骗手段取得服务」及「为取得入境证而作出虚假陈述」罪，今东区法院提堂，被告暂毋须答辩，押后明年2月9日再讯，以待辩方索取文件及提供法律意见。裁判官林子康续准被告以现金人事共20万元保释，期间不准离港及须每周到警署报到。

被告王一涵、报称无业，被控于2023年8月28日至2024年11月18日在香港以欺骗手段，即向香港大学职员虚假地表示自己是美国加州大学洛杉矶分校学士，而不诚实地取得香港大学提供的工程硕士课程的教育及教导服务；及于2023年4月28日在香港，为取得入境证，作出明知为虚假或自己不信为真确的陈述，即在一份编号为MEEN 0029075-23(E)的来港就读入境许可申请，声称曾获加州大学洛杉矶分校颁发电机工程学士学位。

案件编号：ESCC3202/2025

法庭记者：王仁昌