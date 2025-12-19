Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

MIRROR演唱会事故︱阿Mo向雇主索偿 明年5月视像作供评估补偿额

社会
更新时间：13:18 2025-12-19 HKT
发布时间：13:18 2025-12-19 HKT

男团MIRROR于2022年7月在红馆举行演唱会期间有巨型电视萤幕堕下，舞者李启言（阿Mo）遭压中受伤后入禀区域法院，向前雇主舞馆有限公司申索雇员补偿，早前在前雇主缺席聆讯下获胜诉。案件今在区域法院就补偿金额事宜排期在明年5月4日开审，届时李启言将以视像作供，其父亦会出庭作证，料审讯1天。法官罗丽萍直言，「舞馆」方很大嫌疑逃避责任，公司注册地址仍有效，惟邮寄的文件却「打回头」。

申请人为李启言，答辩方为舞馆有限公司。入禀状提及，李启言2022年7月28日案发时为「舞馆」的雇员，时年27岁，任职舞蹈员，当天在受雇工作期间受伤，案发前的每月平均收入为73,720元。

舞馆一方仍然缺席是日聆讯，罗官指出公司注册地址仍是有效地址，惟申请人一方寄送的信件却「打回头」，故认为答辩方「好有嫌疑逃避」，理应知道是日聆讯，惟仍选择不出席。申请人一方庭上透露，案中将有2名证人，分别为阿Mo及其父亲，阿Mo将以视像作供，其父亲则会出庭作供，审讯以英文进行。

案件编号：DCEC338/2024
法庭记者：黄巧儿

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
宏福苑大火殉职消防何伟豪出殡 灵车抵达浩园｜持续更新
突发
3小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
15小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
23小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
4小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
18小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 10:46 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
20小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
21小时前
大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」
大学生月花1.48万遭父母指责「大洗」 靠投资应付支出 反问「一个月用几多先合理？」
投资理财
7小时前