MIRROR演唱会事故︱阿Mo向雇主索偿 明年5月视像作供评估补偿额

男团MIRROR于2022年7月在红馆举行演唱会期间有巨型电视萤幕堕下，舞者李启言（阿Mo）遭压中受伤后入禀区域法院，向前雇主舞馆有限公司申索雇员补偿，早前在前雇主缺席聆讯下获胜诉。案件今在区域法院就补偿金额事宜排期在明年5月4日开审，届时李启言将以视像作供，其父亦会出庭作证，料审讯1天。法官罗丽萍直言，「舞馆」方很大嫌疑逃避责任，公司注册地址仍有效，惟邮寄的文件却「打回头」。

申请人为李启言，答辩方为舞馆有限公司。入禀状提及，李启言2022年7月28日案发时为「舞馆」的雇员，时年27岁，任职舞蹈员，当天在受雇工作期间受伤，案发前的每月平均收入为73,720元。

舞馆一方仍然缺席是日聆讯，罗官指出公司注册地址仍是有效地址，惟申请人一方寄送的信件却「打回头」，故认为答辩方「好有嫌疑逃避」，理应知道是日聆讯，惟仍选择不出席。申请人一方庭上透露，案中将有2名证人，分别为阿Mo及其父亲，阿Mo将以视像作供，其父亲则会出庭作供，审讯以英文进行。

案件编号：DCEC338/2024

法庭记者：黄巧儿