夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意

35岁铝窗工人3年间几乎每晚乘妻子洗澡之际，强奸自闭智障11岁继女，月前承认了5项强奸罪及1项非礼罪。法官陈嘉信今早于判刑指本案极度严重，事主当时年仅11岁，患有自闭症谱系障碍及轻度智障，更易被侵犯，被告为满足一己私欲，对脆弱事主带来重大心理阴影，致对方出现自杀自残念头。陈官引述精神科及心理报告，指被告没有流露一丝悔意，6罪终判刑重囚14年半。

对年幼且自闭智障继女多次侵犯均属加刑因素

35岁被告C.C.H.承认5项强奸罪及1项非礼罪。案情指，事主生于2010年，先后被诊断出自闭症谱系障碍及轻度智障。辩方求情时透露，事主案发后原随外祖母居住，现时心理状态看来有所改善，已过上正常生活，与母亲重聚，连同两弟一家四口依赖综援为生，母亲任职主妇照顾子女，幼子健康欠佳更要多花时间。

陈官判刑指本案极度严重，有多项加刑因素，首先案发于2021年，事主当时年仅11岁，无力自保，而生于深圳的被告则已30岁，2人年龄差距大，被告侵犯同住继女亦严重违反诚信，加上被告清楚知道事主患有自闭症谱系障碍及轻度智障，更易被侵犯。陈官续指被告3年间多次严重侵犯事主，期间没有使用安全措施避免传染性病或怀孕。

事主曾有自杀自残念头 被告无流露一丝悔意

陈官指事件为事主带来重大心理阴影，被告利用脆弱事主来满足一己私欲，对事主及家庭均造成严重影响，遗留下困惑和苦痛，被告因本案还押后，母亲再难以照顾事主，一度交由外婆照顾，更令事主感到被遗弃，加剧其恐惧及情绪压力。陈官引述年初创伤报告指，事主受害后影响深远，有自杀自残念头，需要接受治疗。陈官惊讶母亲上月曾撰文指出，被告因本案还押后事主感到伤心，现已回复愉快心情，陈官质疑若母亲意欲说明事主未受伤害的话，陈官会毫不犹豫拒绝说法。

陈官再引述精神科及心理报告指，被告没有流露一丝悔意，重犯机会属中等偏低。陈官终以15年监禁为各项强奸罪量刑起点，认罪扣减三分一，连同非礼罪部份刑期分期执行，共囚14年半。

案件编号：HCCC396/2024

法庭记者：陈子豪