大埔宏福苑五级火｜业主两年获30万租津 租户获5万搬迁费 麦美娟：补助金额按市价厘定 确保基金用得其所

政府昨日(18日)公布「大埔宏福苑援助基金」推出新一轮补助措施，将向受影响业主发放每年15万元租金补助，为期两年，以及发放一次性的5万元搬迁补助；并向受影响租户发放一次性的5万元搬迁补助。民政及青年事务局局长麦美娟今早（19日）在电台节目表示，对于有业主担心补助发放后区内租金上升，当局已按同区市场及宏福苑租金水平厘定补助金额，以确保基金用得其所，为居民提供长期支援。

宏福苑业主可选过渡屋领补助 或续住酒店付租

麦美娟表示，理解有居民希望重返大埔区居住，但大埔的政府住宿单位已全数使用，现时过渡性房屋分布于不同地区。政府将透过租金补助，协助居民安排中期住宿。她补充，部分业主已入住过渡性房屋并满意安排，若不欲再搬迁，仍可领取15万元租金补助，其后需向营运机构缴付租金。若业主选择继续暂住酒店，亦可使用补助支付房租。

入住政府住宿单位宏福苑租户免租至明年5.31

至于租户方面，麦美娟指出，宏福苑并非租户的永久居所，住宿安排较具弹性，租户可运用补助迁往新单位、添置家具等。当局理解部分人需时觅屋，正入住过渡性房屋或房协单位的租户可豁免租金至明年5月31日。之后若希望继续居住，需与营运机构商讨是否符合资格，且不会再获发搬迁补助。

大埔区议员罗晓枫在同一节目表示，不少居民反映现时中转屋位置偏远，补助金安排可增加灵活性，让居民有机会返回原区居住。他指出，许多年长业主需在原区就医或接送孙儿上学，但中转屋交通不便。租金补助让居民可利用私人市场资源重返大埔，金额与市场租金相若，形容政策如「及时雨」。

他建议当局密切关注大埔及附近地区租金，会否因需求增加而大幅波动，并表示5万元搬迁补助有助租户解决急切需要，协助他们在私人市场寻觅合适居所。