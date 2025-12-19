Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪出殡 灵车抵宏福苑路祭 巿民：值得全香港人向佢致敬

社会
更新时间：11:27 2025-12-19 HKT
发布时间：11:27 2025-12-19 HKT

大埔宏福苑早前发生五级大火，消防队目（追授）何伟豪在救援行动中不幸殉职，消防处今（19日）在红磡世界殡仪馆举行最高荣誉丧礼，仪式结束后，灵车于11时10分，在交通警员护送下驶经宏福苑进行路祭。致敬队伍列队敬礼，市民则于广福邨巴士站致意。现场气氛庄严凝重。

路祭历时约6分钟，在广宏街回旋处举行，由大批消防员及警察组成的致敬队伍，于回旋处往宏福苑方向列队，向何伟豪作敬礼，再先后出列致上最后敬意，及后再次一同敬礼。仪式完成后，车队慢驶离开。

致敬队伍中包括警察新界北总区指挥官林敏娴、大埔区指挥官江永祥。

巿民激动流泪不止：我哋市民走出去 佢走入去

市民雷小姐早上7时半已带同白花，到宏福苑附近处为何伟豪念诵大悲咒，冀其能安息，她情绪激动，泪流不止地情绪激动，泪流不止，「佢（何伟豪）为咗救我哋而走咗入去，咁就连条命都冇埋」，「我哋市民走出去，佢走入去」，形容事件「闻者伤心，听者流泪」。她希望政府成立的独立委员会能还死难者一个公道，并痛斥奸商为蝇头小利，导致惨剧发生。

居于大埔运头塘邨的余先生表示，何伟豪「值得全香港人向佢致敬」，其精神尤其值得年轻人及纪律部队成员学习，应视何伟豪为他们的楷模，「我哋年纪大，他咁后生，无咗生命，真系好可惜」。访问期间，他一度欲言又止，并低声表示「讲好多好似好唔舒服」。

记者：郭文卓

