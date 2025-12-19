骗泰达币买家200万 2青年被判入教导所 官指协助更生较惩罚及阻吓重要

泰达币买家去年11月带同200万港币前往尖沙咀一找换店交收，应现场两名19岁青年要求将现金放入「保险柜」，惟卖家其后失联，打开保险柜后发现现金不翼而飞，柜内有洞口通往隔壁店舖，两名青年一度穿过保险柜逃跑最后被捕，警诫下称仅受雇工作，完成交易可获1千元报酬及佣金。两青年早前承认欺诈罪，暂委法官郑念慈今早在区域法院判刑时指，被告伙同犯案，属有预谋及策划，认为协助2人更生较惩罚及阻吓性刑罚重要，终判处他们入教导所。

并非主谋角色却不可或缺

郑官判刑时指，两名被告伙同犯案，显然有预谋及策划，案情严重，2人在诈骗行动中负责诱骗事主将现金放入看似安全，但实际可以从隔壁轻易取走的「保险柜」，涉案金额庞大，属不可或缺的角色。尽管2人并非主谋，属可抛弃的小卒，首被告更在另案担保期间犯下本案。

郑官认为，帮助两名被告进行更生较惩罚及阻吓性的刑罚重要，案发时2人没有刑事定罪记录，直言教导所中的封闭式刑罚，某程度属失去自由，能强调案情的严重性及阻吓性，另能协助2人进行感化，防止罪恶发生，终判处2人进入教导所。郑官补充，进入教导所后需经过评估才能获释，惟时间不会少于6个月及多于3年。

还押期间分别取得进修证书

郑官引述首被告梁晋玮的背景，被告在另一毒品案的保释期间犯下本案，当时年仅18岁，以往品学兼优，因本案已还押约1年，当中某部分时间在戒毒所度过，还押时更完成食物卫生经理证书及西厨课程，没有放弃自己。次被告郭梓浚则任职冷气维修技工，坦白认罪，还押时更完成地盘工人6级培训及食物卫生经理证书。

首被告梁晋玮的代表引述教导所报告，指被告早前有毒品相关的情况，已入过戒毒所完成左课程，戒毒所的督导员表示被告在毒品方面有进展，被告有心改过自身，其母亲亦给予被告无限量的支持，母亲非常疼惜被告。辩方另指，尽管被告在与买家交收时，知道属欺诈罪行，惟被告起初在社交媒体Facebook寻找工作时并不知情。次被告郭梓浚的代表求情指，其母亲望被告能早日从教导所出来。

透过Facebook找到案中工作

综合案情，事主在2024年10月接触李姓人士欲购价值约200万元的泰达币，并相约在同年11月于尖沙咀的一间加密货币找换店交易。下午4时许，事主抵达后目睹两名被告在店内，事主应李的指示将现金交予两名被告。两名被告将现金放入保险柜内，惟事主与李失联。两名被告一度欲离开却事主截停。

事主要求退款，次被告打开保险柜后发现现金不翼而飞，保险柜内有通道连接隔壁店舖。两名被告在警诫下均称「我无攞走过啲钱」，指透过Facebook找到此工作，雇主称每次完成交易可获1千元报酬及百分之10的佣金。闭路电视显示，有名身份不详的男子进入找换店隔离店舖，及后带着黑色大行李袋离开。

两名19岁无业被告依次为梁晋玮及郭梓浚，被控欺诈罪。控罪指，他们于2024年11月8日连同其他人借着欺骗，向事主黄伟东讹称会提供约25万泰达币，诱使事主交出港币200万元。

案件编号：DCCC474/2025

法庭记者：黄巧儿