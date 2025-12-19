大埔宏福苑五级火｜机管局：机场同业共捐款逾2000万元予政府援助基金 帮扶受影响居民
更新时间：10:57 2025-12-19 HKT
发布时间：10:57 2025-12-19 HKT
发布时间：10:57 2025-12-19 HKT
大埔宏福苑发生五级大火，造成重大人员伤亡。香港国际机场同业全力支援受大埔宏福苑火灾影响的居民，多间机构及员工热心捐赠，共筹得善款超过2,000万港元。所有善款将捐予政府成立的「大埔宏福苑援助基金」。
多间机构及员工热心捐赠
参与机构包括国泰集团、香港航空有限公司、大湾区航空有限公司、香港空运货站有限公司、机场管理局、亚洲空运中心、机场保安有限公司、香港飞机工程有限公司、环亚集团、中航明捷航空服务有限公司、香港国际机场服务控股有限公司、环美航务、香港商贸港有限公司、香港商用航空中心、敦豪空运（香港）有限公司、LSG Sky Chefs Hong Kong Limited及香港民用航空事业职工总会等等。
最Hit
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
2025-12-17 18:00 HKT
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
2025-12-18 10:46 HKT