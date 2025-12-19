除夕跨年烟花取消 姚柏良：对整体旅客影响不大 酒店需求仍强劲

因应大埔宏福苑五火灾，政府宣布今年除夕跨年倒数活动将取消烟花汇演，相关活动安排将于中环遮打道行人专用区举行，详情稍后公布。选委界候任议员姚柏良今早（19日）在电台节目表示，理解政府决定，指香港跨年倒数活动本身有多元选择，他认为，旅发局可发挥创意，在遮打道行人专用区举行倒数活动，再结合大型商场、迪士尼或启德体育园等地的跨年活动，相信对整体旅客及市民影响不大，大家仍能以合适方式迎接新年。

烟花汇演取消对海景酒店房价有影响

被问到取消烟花汇演对旅客的影响，姚柏良承认，对海景酒店房价有一定影响，以往有大型烟火汇演时，房价会较高，今年取消后，相关房间价格难免受压。但他观察到，除夕至元旦期间，内地正值假期，酒店需求依然强劲，整体入住率与房价未见大幅波动。

业界冀圣诞至农历年间追回业务

至于旅游收益方面，姚柏良分析，烟花汇演原本对短途、即兴或不过夜旅客较具吸引力；长途旅客多已规划行程，影响较小。对大湾区旅客而言，若有多些大型庆祝活动，或能吸引更多旅客即日往返。他续指，整体市道方面，12月酒店与餐饮需求影响较大，受不幸事件影响，不少大型聚会或餐聚取消，但业界期望逐步恢复经济活动，并在圣诞至农历年间追回业务。

至于假期人流与口岸配套，姚柏良指出，政府面对「大时大节」均有恒常的跨部门会议，准备都比较细致，已有相关部署，包括港铁加强服务，以及考虑延长罗湖口岸通关时间，相信有助疏导跨境人流，为旅客提供良好体验。

