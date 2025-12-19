香港国际航空学院设机舱总装课程 校长李天柱：中学毕业具适当英文水平即可报读

香港国际航空学院与法国Elior Group SA开办机舱总装课程，提供维修及装拆飞机零件的实际操作培训。香港国际航空学院校长李天柱今早(19日)接受电台访问时表示，一架商用客机的寿命普遍约为25年。目前全球约有3万至4万架飞机正在营运，意味著每年便有约800至1000架飞机需要退役，现时飞机退役市场主要集中在美国和内地。

系统化培训取代传统师徒制 职业前景明朗

为应对行业发展，航空学院将开设全新的飞机工程培训中心。李天柱强调，新课程设计有别于过往依赖「跟师傅」边做边学的传统模式，将为学员提供「有系统的、有更多实习机会」的专业培训。课程初期主要面向在职的飞机维修人员，但未来将开放予公众及有志入行的年轻人。

相关新闻：

香港航空学院开办机舱总装课程 助飞机维修员掌握理论与实践

航空工程培训中心使用已退役空中巴士切件作教材 目标未来1至2年招收300本地学生

香港国际航空学院成立航空工程培训中心 推动本港成亚洲飞机工程回收零件贸易中心

李天柱补充，香港作为国际航空枢纽，香港国际机场是其中最繁忙的机场之一，要维持机场发展，要有稳定的航空人才供应链；根据波音公司的预测，未来20年全球将需要额外71万名飞机维修人员，人才需求极之庞大。他特别鼓励年轻人入行，指飞机维修的入行门槛不高，中学毕业并具备适当英文水平即可报读。学员可从基础的维修员起步，通过持续培训和考取专业牌照，逐步晋升为飞机工程师。

飞机拆解是专业技术 每个零件皆有「履历」

李天柱续称，拆解出来的许多零部件有可能用于其他飞机上，因此拆解过程必须极其谨慎，确保部件不受任何损坏。他强调每一个与飞行安全相关的部件，都有其独立的序列号（Serial Number），必须能够追溯其完整的维修历史记录，才能确保它能被安全地重用。他又称，希望将来香港可以做到在飞机部件交易及认证中心。

他透露，目前学院已设有一个由真实飞机改装而成的培训机舱，让学员在真实环境中学习拆解及维修各样系统，为未来行业发展做好准备。