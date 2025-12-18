Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑火灾｜业主、租户获租金及搬迁补助 居民称安心 叶傲冬：两年补助是平衡各方做法

社会
更新时间：21:56 2025-12-18 HKT
发布时间：21:56 2025-12-18 HKT

大埔宏福苑发生五级火已逾三周。政府今日公布新一轮补助，将会向受影响的业主发放每年15万元的租金补助，为期两年，以及一次性的5万元的搬迁补助，并向受影响的租户发放一次性5万元的搬迁补助。有宏福苑居民向《星岛》表示欢迎，称「我们三姊弟每个月要凑钱租屋给妈妈居住，她现在暂时租住私楼大埔中心，见到政府有此补助，我们会很安心。」

居民对措施表欢迎

梁先生向记者表示，其母亲居住于宏福苑且行动不便，需每日前往日间中心进行训练，无法选择需上下楼梯的过渡房屋。子女们为让母亲得到更好照顾，只能合资租赁具备电梯且空间充足的单位，但随之而来的是每月超过一万元的高昂租金负担。他对政府今次的措施表示欢迎，称「我们三姊弟每个月要凑钱租屋给妈妈，她现在暂居大埔中心，见到政府有此补助，我们会很安心。」  

叶傲冬: 补助没可能无限期  设定两年可平衡各方需要

民建联候任立法会议员叶傲冬亦表示欢迎，形容补助具「人性化」。问及民青局局长麦美娟在记者会提及未来应更集中支援自住业主的长远需要，相信是基金辖下最后一个以租户为对象的现金援助。叶傲冬表示，没人想事情发生，但从公共财政而言，称「没可能无限期补助。」故当局提出两年的决定，相信是平衡各方面的做法。

大埔区议员罗晓枫表示，政府由第一天起已透过不同渠道协助居民，补助金额由最初1万元逐步提升至5万、10万，直至目前的一年15万元。他认为，政府在应急与短期支援方面已经尽力协助局民。针对租户的长远安置，罗晓枫形容这笔津贴犹如「及时雨」，但居民需要「向前走」，强调因若无此项补助，租户需自行负担重新租屋的开销，经济压力显著。政府亦非要求立即迁出，而是预留约半年时间供居民安排。

林振升 : 政府租金补助措施旨在短期协助租户搬迁  并非长期制度

劳联立法会议员林振升亦对政府安排表示理解，政府的租金补助措施旨在短期协助受灾租户搬迁与适应，并非长期制度，认为政府需平衡各种突发情况下的援助标准，避免形成先例，导致未来类似事件中难以统一处理。

林振升又指，目前捐款帐户中尚存的善款，以及未来可能新增的捐款，政府应考虑更灵活地酌情处理，确保资金用于帮助有需要的受灾民众，称「善款未必只能以租金津贴的形式发放。」

他举例指有些受灾租户家中有学童，火灾导致所有物品尽毁，他们需要重新购置一切生活及学习用品，以便孩子能够继续正常生活和学习，称「既然捐款帐户仍获善长仁翁支持，这些款项理应希望用在受影响的居民身上。」

基金资源由市民及机构捐助 政府运用要谨慎

根据2021年统计处调查，大埔区的租金中位数是每月10,600元，如果业主选择继续留在过渡屋，政府提供的租金补贴可能会高于每月租金。由于每个家庭的状况不同，当局希望提供的补助可帮助大部份业主选择适合他们情况的居住安排。

参考大火前宏福苑租金，若把15万元除以12个月，大概一个月有12,500元，跟宏福苑在大火前的租金相若，当局认为是合理安排。

对于租户，虽然不是以宏福苑为主要居所，但也受到火灾影响，政府发放搬迁补助，以及在火灾初期政府提供的各种应急经济援助，应足以让他们自力应付未来的经济需要。

至于两年期补助，大概是正常租约长度，政府目前正研究长远的重置安排，因此会在两年期补助完结前，再按当时情况作决定。由于基金资源大部份是由市民及机构捐助，政府运用亦要非常谨慎，确保用得其所，亦要保留资源为长远的重置安排作准备。

记者︰黄子龙

