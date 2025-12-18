居屋2025｜逾9700新单位售价150万至480万 白表入息及资产限额不变 明年第二季接受申请

香港房屋委员会今日（18日）表示，资助房屋小组委员会已通过「出售居者有其屋计划（居屋）单位2025」、「出售绿表置居计划（绿置居）单位2025」及「白表居屋第二市场计划（白居二）2025」的销售安排。今次计划将推出逾9,700个新单位，四分之一为大单位，售价介乎约150万至约480万元。

「居屋2025」及「绿置居2025」单位详情

「居屋2025」将推售五个新发展项目，合共超过8,300个单位，分布于启德、锦田、将军澳、屏山及东涌，实用面积介乎约26.1平方米至约52.0平方米。其中约四分之一为大单位，实用面积约41.2平方米至约52.0平方米。

「绿置居2025」则推出位于九龙湾的新建项目，提供超过1,400个单位，实用面积介乎约26.0平方米至约43.6平方米，同样有约四分之一为大单位，实用面积约41.5平方米至约43.6平方米。此外，亦会推售新一批租者置其屋计划回收单位。

单位定价及新措施

房委会继续以可负担水平厘定售价，「居屋2025」折扣率定于评定市值折减30%（即七折），售价介乎约150万元至约480万元。单位平均售价大约为278万元。「绿置居2025」折扣率则定于评定市值折减40%（即六折），售价介乎约168万元至约354万元，单位平均售价大约为268万元。

为响应施政报告的新措施，房委会将于「居屋2025」起，为选择参加「青年计划（居屋）」的40岁以下白表青年家庭及青年一人申请者，分派多一个抽签号码。同时，为增加申请者成功购楼机会，将向前两次曾连续申请同一类别资助出售单位销售计划而未能成功购买单位的申请者，分派多一个抽签号码。

过半居屋采用「开门见光」新设计

房委会亦将绿表与白表申请者的配额比例由40：60调整至50：50，并增加居屋及绿置居较大单位的比例，以鼓励公屋租户购买资助出售单位。此外，新一批推售的居屋单位中，超过一半采用新的「开门见光」设计，提升住户体验及空间应用弹性。

为鼓励业主向上流动，房委会将由「居屋2025」及「绿置居2025」开始，放宽新推售资助出售单位于公开市场出售限制的年期，由首次转让日期起计15年缩短至10年。

「白居二2025」及白表申请者限额

为回应白表申请者对「白居二」的殷切需求，房委会由「白居二2025」起再增加1,000个配额，使总数增至7,000个，其中2,000个拨予40岁以下的青年申请者，家庭和一人申请者的配额比例维持9：1。

房委会亦已参考现行机制检讨了白表申请者的入息及资产限额。「居屋2025」和「白居二2025」白表家庭申请者的入息限额将维持与「居屋2024」及「白居二2024」的相同水平，即为每月60,000元。按照现行安排，白表一人申请者的入息限额定为家庭申请者的一半，即为每月30,000元。虽然入息限额维持不变，由于私人楼宇中的非业主住户数量增加，预计合资格住户数目将较「居屋2024」及「白居二2024」增加约17,500户至357,000户。

根据现行机制，白表资产限额本应轻微下调至1,220,000元。然而，房委会认为应为申请人提供适当的缓冲，并维持白表家庭申请者及一人申请者的资产限额至「居屋2024」及「白居二2024」相同的水平，分别为1,230,000元及615,000元。

房委会以最大弹性 积极配合政府支援大埔受灾人士

另外，房委会表示有小组委员会委员关注大埔宏福苑火灾受灾人士的长远住宿支援事宜。房委会留意到政府将全面收集受灾人士的意见，作出分析，并提出长远方案，协助受影响的家庭重建家园。未来房委会会以最大的弹性，积极全力配合政府的相关工作。