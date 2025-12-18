Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

食环署元朗捣无牌冻房拘一人 检总值80万​元冰鲜家禽、冷藏猪肉

社会
更新时间：17:39 2025-12-18 HKT
发布时间：17:39 2025-12-18 HKT

食环署昨晚（17日）在元朗八乡捣破一个无牌冻房，拘捕一人，就涉嫌经营无牌冻房作出检控，食环署元朗区环境衞生办事处高级衞生督察（环境衞生）李浩宁表示在该处所检获约10,596公斤附有卫生证明书的冰鲜家禽及冷藏猪肉，将当中约272公斤因储存不当，而不能食用的冰鲜家禽销毁，总值80万港元。

李浩宁表示，根据《食物业规例》，经营无牌涷房一经定罪，最高可判处5万元并监禁6个月。

被问到走私的肉的出处及有否流出市面时，李浩宁表示，本次走私的肉当中包含内地供港的冰鲜禽肉，和外地输入的冷藏猪肉，有关检获的肉类已经即时封存，并会继续追查该无牌涷房的肉类流向，已将相关情报与日常巡查结合，预防相关肉类于市面出售。如发现没有合法证明文件或不适合食用的冻肉于市面出售，食环署会根据《公共卫生及市政条例》将其检取及销毁，确保不会流入市场。

食环署元朗区环境衞生办事处高级衞生督察（环境衞生）曾家乐强调，食环处会继续采取严厉执法行动，以保障食物安全及市民健康。他亦指这次行动运用无人机协助搜集和调查证据，大幅扩展覆盖范围及监察成效。曾家乐亦提醒市民，若发现怀疑非法食物业活动，可致电热线2868 0000举报。

记者、摄影：曾智华

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
1小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
4小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
8小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
01:36
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
18小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
9小时前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
7小时前
宏福苑五级火｜政府：向受影响业主发放每年15万元租金补助 业主及租户获发5万元搬迁补助
宏福苑五级火｜政府：向受影响业主发放每年15万元租金补助 业主及租户获发5万元搬迁补助
社会
37分钟前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
01:47
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
10小时前
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬
影视圈
5小时前