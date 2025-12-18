食环署昨晚（17日）在元朗八乡捣破一个无牌冻房，拘捕一人，就涉嫌经营无牌冻房作出检控，食环署元朗区环境衞生办事处高级衞生督察（环境衞生）李浩宁表示在该处所检获约10,596公斤附有卫生证明书的冰鲜家禽及冷藏猪肉，将当中约272公斤因储存不当，而不能食用的冰鲜家禽销毁，总值80万港元。

李浩宁表示，根据《食物业规例》，经营无牌涷房一经定罪，最高可判处5万元并监禁6个月。

被问到走私的肉的出处及有否流出市面时，李浩宁表示，本次走私的肉当中包含内地供港的冰鲜禽肉，和外地输入的冷藏猪肉，有关检获的肉类已经即时封存，并会继续追查该无牌涷房的肉类流向，已将相关情报与日常巡查结合，预防相关肉类于市面出售。如发现没有合法证明文件或不适合食用的冻肉于市面出售，食环署会根据《公共卫生及市政条例》将其检取及销毁，确保不会流入市场。

食环署元朗区环境衞生办事处高级衞生督察（环境衞生）曾家乐强调，食环处会继续采取严厉执法行动，以保障食物安全及市民健康。他亦指这次行动运用无人机协助搜集和调查证据，大幅扩展覆盖范围及监察成效。曾家乐亦提醒市民，若发现怀疑非法食物业活动，可致电热线2868 0000举报。

