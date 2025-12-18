辩称电脑内儿童色情片由友人下载 官指无证据的士司机管有或曾开启影片 裁定罪脱

35岁的士司机将隐藏镜头包装成烟盒，置于酒吧女厕内偷拍，遭揭发被捕后，警方在其寓所电脑内检获12条儿童色情影片。被告早前承认窥淫罪，否认管有儿童色情物品罪受审，辩称友人使用电脑下载影片，自己并不知情。暂委法官黄士翔今在区域法院裁决时指，涉案影片的存档日期与被告友人使用电脑的时间吻合，电脑内虽载有「海量」色情影片，但没有足够证据显示影片由被告管有，裁定被告罪脱。至于窥淫罪押后至1月8日求情及判刑，期间被告还押。

辩称电脑内儿童色情片由友人下载

被告陈嘉维，报称的士司机，被控窥淫及管有儿童色情物品罪，控罪指他于2022年11月20日在尖沙嘴的酒吧女厕内，暗中拍摄他人；另于同日在柴湾富欣花园一个单位管有儿童色情物品，即12个影象片段。

黄官裁决时，引述被告自辩内容，被告父亲在2010年购入电脑后，没有设置电脑密码，被告的父亲、女朋友及两名友人均会使用电脑。两名友人不时会到被告寓所留宿及使用电脑，会用电脑浏览色情影片、玩电脑游戏及上网等。被告并没有全程留意友人使用电脑的情况，偶尔更会自行外出，独留两名友人在寓所用电脑。被告直言，自己没有下载及观看儿童色情影片，亦没有怀疑电脑会藏有相关影片。

无证据被告曾开启及播放涉案影片

黄官引述警员供词，在被告的寓所检取了电脑装置后，用了1小时左右仍没有找到不法资料，遂采用科学鉴证软件X-Swift，终发现12条儿童色情影片，惟没有证据得知是否曾被开启及播放。

黄官认为，被告指自己没有下载儿童色情影片，对此毫不知情，解释友人及家人均会用电脑下载影片，故不敢随意删除他人的影片。再加上，没有证据显示被告曾开启及播放涉案影片，影片的存档日期与被告友人使用电脑的时间吻合。电脑载有「海量」色情影片，若非警方有鉴证科学的协助，根本不能发现涉案影片，故没有足够证据显示被告知情，终裁定被告管有儿童色情物品罪脱。

综合证供，尖沙嘴酒吧职员于2022年11月20日在女厕窗台和马桶旁找到两个烟盒，内有拍摄功能装置。职员潜伏观察后，发现被告凌晨2时许进入女厕，惟相隔几分钟后仍未出来，随即报警求助。警方到埸后，从被告的右裤袋搜出两个烟盒，分别载有内置SD卡、具拍摄功能的装置。及后，警方搜查被告的柴湾寓所时，从电脑装置中发现12条儿童色情影片。

案件编号：DCCC980/2024

法庭记者：黄巧儿