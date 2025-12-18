Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

无业男声言神志失常下误杀老翁 自称中国首位君主投胎为泰王拉玛 高院裁定谋杀罪成 下月求情

社会
更新时间：16:57 2025-12-18 HKT
发布时间：16:57 2025-12-18 HKT

靠炒外汇赚钱的35岁无业汉4年前涉于屯门海珠路游乐场内的凉亭，以斧头斩死一名素未谋面的七旬老翁。无业汉不争议杀死死者，但辩称患有分裂型人格障碍及精神分裂症，神志失常下才误杀，否认谋杀罪。案件审讯12日，5女2男陪审团退庭商议近5小时后，一致裁定他谋杀罪成。法官郭启安指政府精神科医生认为被告就算有人格障碍，也不算精神失常，只是具备分裂型人格障碍的特征，押后案件至下月14日作求情及判刑，被告期间还押小榄精神病院。

警方拘捕被告并搜出染有死者血迹折锯、刀和斧头

控方指案发当晚9时许，路人经过屯门海珠路游乐场内凉亭时，发现死者张国炎浴血躺卧在凉亭附近，路人遂报警求助。救护员到场发现死者头骨破裂，有多处颈伤，已无任何反应，证实死者当场死亡。警方接报到场在附近一带搜索，于距离现场300米外恒贵街游乐场，发现被告颈上有血迹，手持突出木手柄的黑袋，警方因被告形迹可疑而上前截查，被告竟加速逃跑，警员追捕后制服及拘捕被告，并安排颈手受伤的被告到屯门医院治理。

警方在被告的黑袋中找出一把总长50cm的红色手柄折锯、一把总长24cm的黑色手柄刀连刀套、总长30cm的「何全利」牌斧头等；上述物件的血迹经检验后发现有死者及被告的DNA。警方在恒贵街游乐场继续进行调查时，发现男公厕有多个血鞋印，特别在厕格内有大量血迹，经检验后发现男公厕的血迹与被告的DNA吻合。

被告称应声音要求杀死者又自称中国首位君主

被告与警方及精神科医生会面时，曾称他并非预谋跟踪死者，只是偶然目睹对方吸烟，突然有声音对他说：「对！就是他！杀了他！」他仅思考10至20秒，便决定亲自下手杀死死者。他从后偷袭，拿斧头连砍死者数次，导致死者身首分离，死者倒地后被告再补一刀，「确保成功杀死」死者。

被告杀人后认为唯有自杀才能解脱，遂进入公厕以折锯锯颈、刀割手腕自残近半小时，再跑步以「增加血液循环，加快死亡速度」。被告曾深信自己「天命所归」， 强烈相信自己将被夺去性命。

被告亦称人类可透过催眠得知前世，自述他在「一百万个周期前」是天狼星人，曾为中国首位君主，后来投胎成为泰王拉玛，但因遭暗杀而无法再投胎，故今世需要报复。他指「天狼星人」透过通灵下令他必须行凶，坚称「我杀依个人，有啲嘢一定要做，天注定嘅」。

官指裁决须考虑被告案发时是否神智失常不能自控

法官郭启安引导陪审团时指，陪审团需考虑被告的误杀辩护会否成立，陪审团是否相信被告行凶时神智失常，控制不到自己所作所为，但重申「咁斩法，唔死都重伤」。5女2男陪审团退庭商议近5小时后，一致裁定被告谋杀罪成。

被告万日林被控于2021年8月5日，在新界屯门丰景园轻铁站附近海珠路游乐场内凉亭，谋杀张国炎。万日林早前表示愿意承认误杀罪，惟不获控方接纳，控方继续控以谋杀罪，辩方不争议被告杀人事实，并以「减责神志失常」为抗辩理由，证明被告行为只属误杀。

案件编号：HCCC421/2023
法庭记者：刘晓曦

