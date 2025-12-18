情侣禁锢单恋男毒打索赎金 38岁男同党认罪囚8年

31岁女侍应利用男友人单恋自己13年的情意，谎称与男友分手，利诱对方到宾馆发生性关系，最终伙同4男女将对方拳打脚踢，抢走2部电话及现金3500元等，再要求4万元赎金。女侍应、其时任男友及男同党早前分别被判囚9至10年。另1名38岁男同党今亦于高等法院承认强行禁锢意图取得赎金罪，法官陈庆伟判刑指被告负责与事主家人通电话谈判，考虑到其尽早认罪，男事主没有严重受伤，禁锢7小时不算太长，判囚8年。

案情指，男事主Alex与绰号「包包」的麦佩仪相识近13年，Alex对其情根深种，暗恋多年，并不时借钱相助。事发当日，「包包」致电Alex借钱交租，Alex即转帐400元至其支付宝帐户。惟「包包」贪得无厌，相约Alex到油麻地宝宁大厦见面，特意向Alex谎称她已与男友分手，邀请Alex成为新男友，并许诺发生性关系。

Alex难挡诱惑，欣然赴约，但期间心生疑虑，事先致电姨妈告知行程，表明若他45分钟后失联，便烦请姨妈报警求助。当Alex到达宝宁大厦7楼时，「包包」率三男一女包括本案被告陈保涛现身，迅即将Alex拖入房间拳打脚踢，脚踩Alex头部。「包包」时任男友黄威以白布及口罩蒙住Alex双眼，绑起Alex双手，更手持棒球棍多次击打Alex。

被告等将事主毒打威逼付赎金最终被捕

Alex再遭拳脚相加及踩踏头部，身上银行卡、手机及现金悉数被劫。黄威逼Alex吐露提款密码，企图提款。但Alex提供的密码有误，未能成功提款，被告们怒火中烧，指控Alex欠债及强奸「包包」，继续施暴。Alex称他可从姨妈手上获得4万元，约定到青衣城见面交收现金，梁祐豪与陈保涛便负责护送Alex到青衣城收取4万元赎金，警察到场即时拘捕梁祐豪。

38岁无业男陈保涛今承认于2021年9月1日强行拘留Alex，意图获取港币4万元赎金。同案被告麦佩仪、黄威及梁祐豪早前分别被判囚9年2个月、9年8个月及10年。

案件编号：HCCC374/2024

法庭记者：陈子豪