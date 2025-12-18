Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

情侣禁锢单恋男毒打索赎金 38岁男同党认罪囚8年

社会
更新时间：16:04 2025-12-18 HKT
发布时间：16:04 2025-12-18 HKT

31岁女侍应利用男友人单恋自己13年的情意，谎称与男友分手，利诱对方到宾馆发生性关系，最终伙同4男女将对方拳打脚踢，抢走2部电话及现金3500元等，再要求4万元赎金。女侍应、其时任男友及男同党早前分别被判囚9至10年。另1名38岁男同党今亦于高等法院承认强行禁锢意图取得赎金罪，法官陈庆伟判刑指被告负责与事主家人通电话谈判，考虑到其尽早认罪，男事主没有严重受伤，禁锢7小时不算太长，判囚8年。

案情指，男事主Alex与绰号「包包」的麦佩仪相识近13年，Alex对其情根深种，暗恋多年，并不时借钱相助。事发当日，「包包」致电Alex借钱交租，Alex即转帐400元至其支付宝帐户。惟「包包」贪得无厌，相约Alex到油麻地宝宁大厦见面，特意向Alex谎称她已与男友分手，邀请Alex成为新男友，并许诺发生性关系。

Alex难挡诱惑，欣然赴约，但期间心生疑虑，事先致电姨妈告知行程，表明若他45分钟后失联，便烦请姨妈报警求助。当Alex到达宝宁大厦7楼时，「包包」率三男一女包括本案被告陈保涛现身，迅即将Alex拖入房间拳打脚踢，脚踩Alex头部。「包包」时任男友黄威以白布及口罩蒙住Alex双眼，绑起Alex双手，更手持棒球棍多次击打Alex。

被告等将事主毒打威逼付赎金最终被捕

Alex再遭拳脚相加及踩踏头部，身上银行卡、手机及现金悉数被劫。黄威逼Alex吐露提款密码，企图提款。但Alex提供的密码有误，未能成功提款，被告们怒火中烧，指控Alex欠债及强奸「包包」，继续施暴。Alex称他可从姨妈手上获得4万元，约定到青衣城见面交收现金，梁祐豪与陈保涛便负责护送Alex到青衣城收取4万元赎金，警察到场即时拘捕梁祐豪。

38岁无业男陈保涛今承认于2021年9月1日强行拘留Alex，意图获取港币4万元赎金。同案被告麦佩仪、黄威及梁祐豪早前分别被判囚9年2个月、9年8个月及10年。

案件编号：HCCC374/2024
法庭记者：陈子豪

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
突发
10分钟前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
23小时前
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
01:36
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
17小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
7小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
8小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
22小时前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
5小时前
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
商业创科
8小时前