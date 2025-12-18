Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜卓永兴：向受影响业主发放每年15万元的租金补助 业主及租户获发5万元的搬迁补助

更新时间：15:34 2025-12-18 HKT
发布时间：15:34 2025-12-18 HKT

大埔宏福苑发生五级火已超过三周，政府成立三个工作组全力持续跟进火灾。至昨日（17日）为止，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款约35亿元，连同政府投入的3亿元启动资金，基金总额约为38亿元。

卓永兴：向受影响业主发放每年15万元租金补助

政务司副司长卓永兴表示，会向受影响的业主发放每年15万元的租金补助，及一次性的5万元的搬迁补助；向受影响的租户发放一次性5万元的搬迁补助。

卓永兴指出，现时共有632名居民仍然住在民政及青年事务局协调的酒店房间。548名市民仍然住在青年宿舍或者宿舍。另外有3439名居民是住在房屋署的过渡性房屋，香港房协的项目，或者是屯门宝田中转房屋的单位。

麦美娟：租金补助会分两期发放 每期发放7.5万元

民青局局长麦美娟表示，租金补助会分两期发放，每期发放7.5万元，预计在本月20日起透过「一户一社工」机制陆续发放。若单位有多于一名业主，津贴金额维持不变。同时，合资格业主可获一次性搬迁补助5万元，用于搬迁、重置家私及电器等开支。

她指出，补助对象涵盖所有业主，包括目前暂住于应急住所，如酒店或青年宿舍者。若业主其后搬迁至过渡性房屋或私人市场租赁单位，同样可申领该笔搬迁补助。已入住过渡屋的住户亦符合领取资格。

麦美娟表示，社署将根据土地注册纪录处理申请，业主无须另行提交业权文件。此外，计划亦适用于宏志阁业主。尽管该区火灾影响较轻，但因尚未解封，居民仍有居住需求，故同样纳入补助范围。

麦美娟表示，为提供更大弹性，业主领取租金补助后，仍可选择入住当局提供的过渡性房屋或房协单位，但须向相关营运机构缴付租金。目前暂住酒店或青年宿舍的业主，若选择继续居住，须按营运方规定缴租；若决定搬出，则可获发5万元搬迁补助。

另一方面，针对原居于宏福苑的租户，若选择自行在私人市场租住单位，每户可获一次性5万元搬迁补助。若同一单位有多名租户，补助仍以单位为基础发放。

基金长远支援业主长期需求

问及明年5月31日后补助结束是否过于紧迫，以及对无法顺利租屋的居民是否有特殊安排。麦美娟强调，理解业主对长期支援的需求，尤其是涉及安置与居住的长期安排。对于租户，政府已提供应急协助，包括可居住过渡屋至2026年5月31日，为期半年。她认为租户应能利用这段时间弹性寻找其他住房选项。

对于有特殊困难的租户，例如涉及福利或医疗需求，政府承诺将继续提供支援，确保相关协助不中断。然而，政府希望将援助基金用于更长远的用途，协助业主实现长期安置。

至于为何将业主租金补助设定为两年期限，麦美娟解释，一安排希望能在此期间内确定地区的长期规划，让业主能尽早做出决定。强调要确保基金用得其所，真正支援业主的长期需求。

卓永兴：租金津贴金额贴近火灾前宏福苑租金水平

问及政府分别向业主及租户提供租金补助，相关金额是否足够？卓永兴解释，租户通常并非将该处作为永久或长期居所，火灾后可另寻租住单位，因此该安排被视为合理。

至于政府向受影响业主发放每年15万元租金补助。卓永兴指出，该金额是参考火灾前当地租金水准而定。以15万元计算，每月约为1万2500元，与火灾前该区租金相若，因此认为方案合适。

他离开前被问及政府如何有效运用基金，卓永兴表示「补助大概用了12亿元。但我想不是说每一个支援的措施只看金额，而是看它的合理性。不是说基金很多钱就拨15万、20万或30万元，这里需要一个平衡。」他同时提到，宏福苑「重置方案」具体内容尚未公布，届时或需动用基金部分资源予以配合。他强调：「我们一定用得其所，审慎地运用市民和机构捐给我们的捐款。」

记者：黄子龙

摄影：何君健

