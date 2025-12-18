航空工程培训中心使用已退役空中巴士切件作教材 目标未来1至2年招收300本地学生

香港国际航空学院与法国航空服务公司 Elior Group 合作，启动航空工程培训中心。香港国际航空学院校长李天柱今日（18日）表示，很高兴能够促成今次合作，形容已进入「起步阶段」。他期望中心可培训更多具备安装及拆卸技术的人员，助力本港成为亚洲首个飞机部件处理及交易中心。

目标未来1至2年招收300名本地学生

李天柱引用波音公司早前预测称，未来20年全球航空业需要大量维修技术人员，期望有更多年轻人加入航空业，支持行业发展。他透露，中心课程将包括理论及实战训练，涉及机舱组装等，上周举办试验班，更由法国方面派导师来港教授本地导师。课程初时收生目标会以本地的在职人士为主，目标在未来1至2年招收300名本地学生，未来亦计划培训内地及东南亚的学生。他预计本地的维修公司会积极参与，派员接受培训。

李天柱又提到，飞机工程训练中心另一目标，是培训更多具备安装及拆卸技术的人员，若将来有公司来港设立有关飞机部件回收及交易服务，本港可提供延续性的技术人员，有助将香港打造成为亚洲首个飞机部件处理及交易中心，巩固航空枢纽地位。

另外，李天柱续指，中心使用已退役空中巴士A319部分切件作为教材，供学生实战，让他们学习安装及拆装飞机。

