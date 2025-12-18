港夫妇游日租跑车违规落场玩漂移 坏车图隐瞒被行车纪录踢爆 业界：极危险兼不获保险理赔

港人喜爱游日，多数会选择租车自驾游览风景，但免不了发生意外。一间由港人在日经营，并与当地跑车界有合作的租车公司，在社交平台公开一宗涉及港人夫妇于日本自驾租用跑车的严重违规事件。事件起因于客人投诉车辆故障，惟公司其后翻查行车纪录，揭发客人曾将车辆驶入赛车场范围进行漂移及高速驾驶，明显违反租赁条款。租车公司强调，相关行为对交通安全构成不可接受的风险，已按条款向客人收取维修费用，并将涉事夫妇列入永久黑名单。

系统问题换车 行驶中现异响

据租车公司所述，涉事客人原先预订丰田86跑车，但因系统问题未能交付，公司遂以日产「Fairlady」跑车作补偿安排。至行程第三日，客人通知车辆后轮出现异常声音，公司基于安全考虑，即时要求客人停车检查。公司亦特别从东京与成田派出支援车队前往山区协助，并现场提供饮品、食物及安排代用车接载客人。公司强调，此属额外支援服务，并非一般租车公司的义务。

技师报告指操作不当 客人不满指控 公司彻查揭违规

车辆被拖返车房后，经专业技师检查，报告指出「手掣因长时间摩擦行驶期间被强行磨蚀，最终变形及解体」。租车公司解释，此类损毁只会在「手掣未完全放下而持续行驶」的情况下出现，属明显操作不当，且保险条款已清晰列明不在保障范围内，因此向客人提出维修费与部分支援成本的要求。

客人对结果表示不满，并在门市对职员作出无根据指控。因应客人要求「严正彻查」，公司负责人亲自到车房调取行车纪录，从而发现客人于事发当日较早时段曾驶入Fuji Speedway（赛车场）封闭区域，在场内进行漂移及高速行驶；车行亦指控客人事后刻意隐瞒事实。车内录音清楚记录客人承认损毁源于相关操作。

行车录音证据确凿

公司上载的车纪录影像显示，有关的车辆在赛道上漂移。港男在漂移结束后表示「刚刚那一下太厉害了，完全失去了traction（抓地力）」。女子则指「好彩冇反车嗻，有臭油味呀」，港男回应指是烧轮胎的味道。其后港女更称「唔好话畀我哋𠮶个人（租车负责人）听」。

在停车等待救援时，二人对话亦显示隐瞒意图。港男表示「唔知关唔关我哋甩尾事」，二人随后提到不知是否「录低」他们的对话及行为，港女更大言不惭「死都唔好认，转个圈嗻㖞」。

租车公司：不会为违规行为承担责任

租车公司表示，证据显示问题与车辆无关，而是客人刻意违规所致。公司强调其业务以信任为基础，然而今次事件涉及违规、高风险驾驶及刻意隐瞒，因此不会为此类行为承担责任。经综合考虑后，已按条款收取额外维修费用，并将该对夫妇列入永久黑名单。

李耀培：租车落赛道飘移风险高

中国香港汽车会永远名誉会长李耀培接受《星岛头条》电话访问时表示，赛道驾驶与一般道路行驶有极大分别，即使驾驶跑车，若要在赛车场甚至进行飘移，车辆必须经过特别改装。他解释，赛道用的改装包括避震、轮胎等，更理想是加装防滚架。安全带方面，赛车多使用四点式安全带，比一般家用车的三点式安全带更能保障驾驶者，于赛道上发生意外时可保护车手。此外，正规赛车场通常要求驾驶者佩戴头盔、手套，甚至具防火功能的赛车服。

李耀培强调，若市民租用普通车辆到赛车场进行飘移或类似活动，将面对两大问题。第一是安全风险，这类车辆缺乏专门的安全改装，在赛道上进行高风险动作时非常危险。第二是保险问题，一般租车保险只涵盖道路使用，在赛车场上发生事故，保险公司大多不会受理。只有经全面改装、用于正规比赛或训练的车辆，才有可能购买到相关保险，但亦非必然。

他补充，在日本有多个赛车场，当地赛车文化浓厚，亦有正规训练课程，市民如欲参与，应透过赛车学校学习，考取相关驾驶资格，并使用已改装的专用车辆，而非自行租用普通车辆进入赛道。他亦提醒，租车公司不会承担车辆在赛道上活动导致的任何损毁或人身伤亡责任，所有后果须由租车者自行负责。市民参与赛车活动前，必须充分了解相关风险及安全要求。

禤国全：一般车险不包赛道活动

东瀛游执行董事禤国全向《星岛头条》表示，若租车人将车辆驶入赛车场进行漂移等高风险行为，已可能违反租车协议及保险条款，并解释一般车险条款并不涵盖赛道活动。他进一步指出，赛车场通常设有规条限制外来车辆进入，「如果车场讲明外来车唔可以入嚟，你入咗去就一定唔保」。换言之，若车主在未获许可下将车辆驶入赛车场进行非常规驾驶，保险公司有权拒绝赔偿。

禤国全表示，今次事件涉及赛道使用等特殊情况，需详细审视租车合约、保险条款及赛车场规章，一般情况下，租车保险针对道路合法行驶，不包括赛道或封闭场地内的高风险驾驶行为。

记者：曹露尹