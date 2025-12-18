粤车南下｜首批粤车12.23凌晨来港 车主须备「FT」车牌及易通行 运输署收逾700宗申请

首批「粤车南下」的登记车辆将于12月23日凌晨零时率先来港，运输署今（18日）早向传媒讲解有关粤车南下的安排。每辆粤车南下的车牌暂时将会以「FT」为字头和四位数字组成，安装方法与「粤港车」相同，同时粤车司机亦要安装「易通行」。

运输署表示，「粤车南下」(入境市区部分)由12月9日起接受合资格广东私家车申请。经署方审批后，申请人陆续完成验车、核实「电子联络方式」及购买保险等程序，并在申请平台提交文件。运输署将陆续向获批申请人发出电子许可证和批准信。署方亦已安排车辆查验中心验车时为车辆安装「易通行」车辆贴，而申请人须为「易通行」帐户设定自动缴费方式或增值，以缴交隧道费。获批并成功预约出行的车辆，可由12月23日凌晨零时起经港珠澳大桥入境香港市区，每次留港最多3日。

提醒粤车司机注意交通标志及道路标记

运输署表示，所有入境香港市区的车辆均须按香港的要求在运输署指定的内地车辆查验中心接受并通过车辆检验。查验中心须进行15个查验项目，查验中心由香港营运商管理，须确保符合香港标准并可在香港道路安全使用。署方已为查验人员提供培训，确保验车标准一致。

运输署又提醒粤车司机，多加注意香港交通和内地的差异，例如香港采用「左上右落」的道路设计、车辆须靠左行驶及部分交通标志及道路标记的样式亦有差异。署方提醒，司机如没有遵从与驾驶相关的法例要求，一经定罪，可处罚款或监禁。运输署亦透过多媒介提醒粤车司机注意差异，例如短片及宣传单张，粤车司机亦可参阅《道路使用守则》获取更详细资讯。

下载「香港出行易」APPS了解交通资讯

「香港出行易」即日推出「粤车南下」出行专页和新功能，以地图方式，显示已提升泊车配套，支援内地电动车充电和内地支付工具的停车场，并可搜寻旅游热点附近的停车场。运输署亦委托营运商设立大屿山充电站暨「粤车南下」资讯中心，便利粤车司机经港珠澳大桥香港口岸入境市区后或返粤前为电动车充电。署方表示，粤车司机亦可参考「旅游泊车指南」计划行程，配搭自驾与公交，探索香港文化、体育、展览、购物及主题乐园等多元魅力，从而将车分流至各区，让各行各业均可因新旅客群受惠。

被问到首批粤车司机南下是否会导致市区混乱时，运输署表示，每日限制预约名额100，再加上首批粤车在12月23日来港，翌日便是平安夜，相信不少市民外游，因此与粤车错峰出行，不会阻碍市民的日常出行。

首批申请已收超过700宗申请

此外，运输署表示，首批受理中签申请的1700个名额，已收到超过700宗申请，占总申请名额约四成。至于来港预约，及预计首日有多少粤车来港，运输署指暂未有数字。

对于有内地车主反映，当局设「特选车主」，即使抽不中签仍被当局邀请签发牌照，运输署发言人指，不评论内地如何联络车主进行申请。对于有车主反映申请程序复杂，运输署指始终是新计划，收到一些内地申请文件填错日期格式，署方须要澄清，花费些时间。

记者：曾智华