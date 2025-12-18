侍应侮辱国旗国歌被判入教导所 上诉指已年满21岁不合资格 官判上诉得直即时释放

男兼职侍应3年前承认把国歌歌词改成「迟奶！我带你环游世界」，发布名为「X你人民共和国国歌」影片，并多次在网上发布具煽动性帖文。他被裁定作出具煽动意图的作为、侮辱国旗及国歌共四罪罪成，被判入教导所。今上诉指自获批保释等候上诉已达2年，法例规定只有未满21岁的青少年在囚人士可被送入教导所，曾被判入教导所的犯人不可被判入劳教中心，更何况侍应现年已21岁。法官黎婉姫考虑侍应曾被还押2个半月、在教导所服刑7个月，终判他上诉得直，撤销教导所令，下令即时释放。

原审判入教导所后获准保释等候上诉至今达3年

原审总裁判官苏惠德判刑指，被告徐凯骏利用互联网持续发布共29则煽动讯息，相关内容以声音、文字及影像方式，在网络迅速广泛流传，具延续及永久性，加上其行为以反政权为主，包括宣扬港独、以粗口辱骂国家领导人等，以挑拨市民对警方及内地人的仇恨，如果不及时遏止其思想，将会令社会不稳及分裂，本案须判处阻吓及惩罚性的刑罚，以警惕他人切勿效法，才能符合整体社会利益。

苏官考虑到提供职业培训及改过自新等因素，判处更生或劳教中心不足以反映案件的严重性，遂拒绝辩方建议，就四罪判徐入教导所。徐原本就定罪及刑期提出上诉，欲争拗控罪时效、范围、境外管辖权等法律问题，惟他今年12月8日撤销定罪上诉，只就刑罚上诉，而其上诉案一直被押后至快必上诉案有结果后重新排期，距离判刑至今已达3年。

已年满21且曾判入教导所不可判入劳教中心

代表徐凯骏的大律师关文渭提出，《教导所条例》指明，只有不小于14岁但又未满21岁的人可以被羁留在教导所，惟自判刑之日起计不得羁留在教导所超逾3年，期满即须释放。现年21岁的徐凯骏2年前已获批保释等候上诉，判刑之日至今已逾3年，而且劳教中心令不适用于曾经被判监禁或判入教导所的犯人。

关文渭续指，有侮辱国歌及国旗的案例只判社会服务令，而本案不涉大量新近发布内容，故建议法庭改判短期监禁，或判处适当监禁刑期但予以缓刑。律政司助理刑事检控专员张卓勤指，教导所主要适用于15至21岁的年轻被告，在教导所「出嚟3年后不可再入去，未坐爆3年都可以入教导所」。张接纳本案的确不涉大量新近发布内容，被告在保释等候上诉期间年满21岁也不可入教导所。

法官黎婉姫听毕控辩双方陈词后，表明她正考虑改判短期监禁，而她退庭考虑近20分钟后，直接裁定徐凯骏上诉得直，撤销原审的教导所令，并下令即时释放徐凯骏，其后将择日颁布书面理由。

案件编号：HCMA8/2023

法庭记者：刘晓曦