JPEX案｜3男涉洗黑钱及妨碍司法公正 将转介区院审理 准保释明年1月再讯

虚拟货币交易平台JPEX涉诈骗案，警方至今检控16人，其中3男分别涉嫌「洗黑钱」约779万元、处理怀疑属犯罪得益的劳力士手表和现金，以及处置涉案单位内的物品等。3男分3案、被控共3项洗黑钱罪和2项妨碍司法公正罪，案件今于东区裁判法院再提讯，他们暂毋须答辩，控方将转介案件至区域法院处理，其中1人押后至明年1月8日在区域法院提讯，其余2人则押后至明年1月16日在东区法院再讯、以待控方准备转介文件，期间3人续准保释。

余冠霖明年1月8日区院提讯

3名被告分为27岁学生余冠霖、30岁黄梓健及30岁技术员邓志冲。

余冠霖被控2项洗黑钱罪，指他于2023年8月20日至12月20日在香港知道或有合理理由相信一个富融银行帐户内共约540万元、及一个众安银行帐户内共约239万元为从可公诉罪行的得益，而仍处理上述财产。控方今申请余冠霖的案件转介至区域法院处理，获法庭批准，案件将于明年1月8日在湾仔区域法院提讯。

黄梓健获准保释至下月等候转介区院文件。汪旭峰摄

邓志冲准保释下月再讯。汪旭峰摄

控方亦会将黄梓健和邓志冲的案件转介至区域法院，今申请押后至明年1月16日再讯，期间准备转介文件。

黄梓健与邓志冲下月再讯待转介文件

黄梓健被控1项作出倾向并意图妨碍司法公正的行为罪，指他于2023年9月24日至25日在香港连同另一名称为「卢哥」的人士意图妨碍司法公正，而作出一连串有倾向妨碍司法公正的作为，即处置长沙湾青山道483D-E号1楼处所内的某些物品，以妨碍及阻挠有关当局的调查及相关法律程序。

邓志冲被控1项作出倾向并意图妨碍司法公正的行为及1项洗黑钱罪，指他于2023年9月28日处置及销毁长沙湾星汇居1座43楼某室内的某些物品或文件，以妨碍和阻挠有关当局调查及法律程序；及同年9月28日，知道一些总值约88万港元的美元、人民币及港币现金、及两只总值约24万元的劳力士手表为犯罪得益，仍处理上述财物。

案件编号：ESCC2867-2869/2025

法庭记者：王仁昌