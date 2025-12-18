居屋2025｜新一期大单位占整体近四分一 房委会成员：料吸引年轻家庭申请

消息指，房委会将于明年第二季推出新一期居屋涉8,316伙、绿置居涉约1,467伙，白居二将提供7,000个配额。并首设联合申请，在同一日分别搅珠决定拣楼及配额次序。房委会资助房屋小组委员会成员皆认为，是次居屋无论在单位面积或定价上均具吸引力，预计将吸引一批年轻家庭申请。

房委会资助房屋小组委员会成员梁文广今日（18日）在电台节目中表示，本期居屋的大单位比例显著增加，面积较大的单位占整体近四分之一。其中，面积逾350平方呎的单位，在个别屋苑更占六至八成；屏山朗风苑更有超过九成单位属350平方呎以上。他相信，这类单位能切合年轻家庭的居住需要，从而吸引他们提交申请。

预料启德项目将最受欢迎

本期推售的五个屋苑中，除启德启阳苑位于市区外，其余四个均坐落新界区，包括锦田汇熙苑、东涌裕丰苑、屏山朗风苑及将军澳影辉苑。梁文广预计，按惯例启德项目将最受欢迎，但其余新界屋苑地点亦不算偏远。他以屏山朗风苑为例，指该屋苑步行数分钟即可到达锦上路站，如有小巴接驳，前往朗屏站亦仅需数分钟车程。至于东涌裕丰苑，虽然距离港铁站较远，但周边已有不少居屋、公屋及私人屋苑，社区配套齐全，交通网络亦已成熟，适合不同家庭需要的申请者。

梁文广对今期申请情况表示乐观。他认为，除了单位面积、位置、配套与交通等因素外，本期首设的居屋、绿置居和白居二联合申请，让申请者可于同日知悉拣楼及配额次序，有助他们更早规划，增加申请意欲。

新一期居屋以市价七折发售，绿置居则以六折定价。梁文广认为折扣率合理，是根据申请者的负担能力而定。他指出，目前楼价趋向平稳并逐步回升，此定价或会吸引部分原本考虑购买私楼的市民转投居屋市场。

至于大埔宏福邨居民的长远安置安排，梁文广表示，昨日房委会会议上未作详细讨论。他相信房委会将跟从政府安排，若居民在咨询后表达购买居屋的意愿，相信政府会为他们提供选项，但具体安排仍待政府完成咨询后方可确定。

相信安排会提升年轻家庭申请意欲

另一名房委会资助房屋小组委员会成员陈家珮在同一节目中表示，不少市民均希望改善居住环境，本期居屋的定价及地点均具吸引力，乐见相关安排。她指出，单位价格由一百多万至四百多万港元不等，预计在市场上将受欢迎。其中「白居二」配额中的2,000个将预留予40岁以下青年申请者；居屋方面亦拟为「家有长者」及「家有初生」优先计划的家庭提供3,300个配额。她认为此安排有助扶持年轻夫妇，鼓励生育，带来正面作用。



陈家珮提到，目前楼市交投淡静，租楼需求相对较多。许多年轻家庭会审慎计算，若居屋2025的定价在可负担范围内，且供楼较租楼划算，将提升他们的申请意欲。

