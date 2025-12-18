Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

居屋2025｜新一期大单位占整体近四分一 房委会成员：料吸引年轻家庭申请

社会
更新时间：10:32 2025-12-18 HKT
发布时间：10:32 2025-12-18 HKT

消息指，房委会将于明年第二季推出新一期居屋涉8,316伙、绿置居涉约1,467伙，白居二将提供7,000个配额。并首设联合申请，在同一日分别搅珠决定拣楼及配额次序。房委会资助房屋小组委员会成员皆认为，是次居屋无论在单位面积或定价上均具吸引力，预计将吸引一批年轻家庭申请。

房委会资助房屋小组委员会成员梁文广今日（18日）在电台节目中表示，本期居屋的大单位比例显著增加，面积较大的单位占整体近四分之一。其中，面积逾350平方呎的单位，在个别屋苑更占六至八成；屏山朗风苑更有超过九成单位属350平方呎以上。他相信，这类单位能切合年轻家庭的居住需要，从而吸引他们提交申请。

预料启德项目将最受欢迎

本期推售的五个屋苑中，除启德启阳苑位于市区外，其余四个均坐落新界区，包括锦田汇熙苑、东涌裕丰苑、屏山朗风苑及将军澳影辉苑。梁文广预计，按惯例启德项目将最受欢迎，但其余新界屋苑地点亦不算偏远。他以屏山朗风苑为例，指该屋苑步行数分钟即可到达锦上路站，如有小巴接驳，前往朗屏站亦仅需数分钟车程。至于东涌裕丰苑，虽然距离港铁站较远，但周边已有不少居屋、公屋及私人屋苑，社区配套齐全，交通网络亦已成熟，适合不同家庭需要的申请者。

梁文广对今期申请情况表示乐观。他认为，除了单位面积、位置、配套与交通等因素外，本期首设的居屋、绿置居和白居二联合申请，让申请者可于同日知悉拣楼及配额次序，有助他们更早规划，增加申请意欲。

新一期居屋以市价七折发售，绿置居则以六折定价。梁文广认为折扣率合理，是根据申请者的负担能力而定。他指出，目前楼价趋向平稳并逐步回升，此定价或会吸引部分原本考虑购买私楼的市民转投居屋市场。

至于大埔宏福邨居民的长远安置安排，梁文广表示，昨日房委会会议上未作详细讨论。他相信房委会将跟从政府安排，若居民在咨询后表达购买居屋的意愿，相信政府会为他们提供选项，但具体安排仍待政府完成咨询后方可确定。

相信安排会提升年轻家庭申请意欲

另一名房委会资助房屋小组委员会成员陈家珮在同一节目中表示，不少市民均希望改善居住环境，本期居屋的定价及地点均具吸引力，乐见相关安排。她指出，单位价格由一百多万至四百多万港元不等，预计在市场上将受欢迎。其中「白居二」配额中的2,000个将预留予40岁以下青年申请者；居屋方面亦拟为「家有长者」及「家有初生」优先计划的家庭提供3,300个配额。她认为此安排有助扶持年轻夫妇，鼓励生育，带来正面作用。
 
陈家珮提到，目前楼市交投淡静，租楼需求相对较多。许多年轻家庭会审慎计算，若居屋2025的定价在可负担范围内，且供楼较租楼划算，将提升他们的申请意欲。

相关新闻：

居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉启德等5屋苑 定于市值七折 绿置居有1467新单位

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏。
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
11小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
17小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
16小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
12小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
5小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
20小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
20小时前
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
18小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
即时娱乐
2小时前
79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得
79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得
保健养生
17小时前