Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

每日杂志｜高质品牌持续扩张 两餸饭重击传统食肆 《星岛》调查45间两餸饭店 高低价差达14元

社会
更新时间：09:30 2025-12-18 HKT
发布时间：09:30 2025-12-18 HKT

《分裂的餐桌系列》之两餸饭超市篇｜许多「打工仔」下班后为求方便，选择到超市购买预制餸菜，或光顾「两餸饭」店解决晚餐。《星岛》自1月起每两月追踪两大连锁超市5款罐头及预制食材价格，发现全年价格稳定，惟部分组合价格的平均价与原价相同。另一方面，《星岛》持续调查45间两餸饭店的价格，结果显示油尖旺区最贵、葵青区最便宜；有店家今年内两度加价，亦有个别业者「先加后减」，反映市场竞争激烈。有专家表示，两餸饭平价市场饱和，高质品牌反见扩张，预期未来将进一步冲击茶餐厅与快餐店，形成汰弱留强新局面。

《星岛》统计超市5款预制食材，整体价格平稳。
《星岛》统计超市5款预制食材，整体价格平稳。

港人工时长、生活节奏急促，不少市民难以抽空买餸煮食。《星岛》自今年1月起，每两个月进行一次物价调查，以香港、九龙及新界分区，统计在两大连锁超市5款预制食材价格，包括午餐肉、茄汁豆、忌廉汤罐头、粟米蓉和预制咸蛋肉饼，以评估市民基本膳食开支的变化。

超市5款预制食品价格平稳

价格统计以标价为准，部分食品有组合优惠（如两件价或「买二送一」等），则以每件平均价计算。据悉，超市每逢周一及周五会更新价钱，记者每月两度记录价格，以掌握平日与周末的价格变动。调查发现，5款预制食品的综合价格未见大波动（见表一），在超市甲买齐上述食材的平均总价为165.8元，优惠价为139.4元；超市乙则分别为159.4元及136.2元。

香港大学经济及工商管理学院讲师阮颖娴表示，超市捆绑式销售已非新鲜事，部分组合价格比杂货店或药房更贵，「超市目的是让客人多买几件。」她坦言，若非经常格价或加入社交平台的优惠群组，难以察觉货品价格微调，当中并无「规律」可言，「每一间超市要『散』的货不同，有些便宜货只在某一间超市有。」

她形容超市是「现金牛」（Cash Cow），纯利不高，需库存大量货品，扣除店舖的灯油火蜡和租金，利润仅占数个百分点，「对比其他『赚钱生意』，超市有较高的销售成本。」

她提到，超市因而向货品供应商收取上架费，「货品摆放在货架不同位置，也会影响顾客的选择，形成『货架效应』。」她补充，部分超市要求供应商不得以更低价格向小型杂货店供货，导致部分店家转向东南亚市场购买水货。

年轻或双职家庭较常到超市买餸。
年轻或双职家庭较常到超市买餸。

浸会大学会计、经济及金融学系副教授麦莘才指出，年轻或双职家庭较常到超市买餸，而非街市，与「中央定价」及「营业时间长」有关。他亦留意到，超市较为「外佣友善」，「清楚标价能避免语言不通的问题。」另有学者认为，超市引入越多预先包装的餸菜，会冲击传统街市及街档的生意。

除了超市，《星岛》记者亦分区调查45间两餸饭店的价格，当中2间于7月结业、1间于11月维修停业。统计显示，油尖旺区平均两餸饭售价为37.3元，三餸饭为46.8元，为全港最高；葵青区则分别为29.3元及32.7元，全港最便宜，两区差距8元至14.1元。（见表二）

「蒸鱼套餐」售价45元至70元

此外，湾仔区有店舖于今年内两度加价，于7月将两餸饭由35元加价至36元，11月再调高至40元；黄大仙区有2间两餸饭店于9月同步减价，A店由37元减至35元，B店则由36元减至33元，疑似展开价格战。屯门及元朗区有店家在农历新年后加价，后者某店在7月时减价，同时张贴「招买家顶手」告示。

不少市民选择在两餸饭店「加餸」，部分店家提供较高价菜式，如蒸鱼、牛仔骨、羊腩煲及白灼虾等。另有店家推出「蒸鱼套餐」，可选清蒸鲈鱼、冬菜蒸鲩鱼或豉汁蒸䲝鱼等，连白饭和例汤，售价介乎45元至70元。

有两餸饭店提供较高价格的菜式，如蒸鱼和姜葱鸡。
有两餸饭店提供较高价格的菜式，如蒸鱼和姜葱鸡。

社交平台群组「香港两餸饭关注组」版主黄旭熙表示，两餸饭吸引之处在于「用有限预算吃到酒楼菜式」，选择多、份量刚好。他指，按《星岛》就街市及街档的食材统计，过去11个月食材加价，但两餸饭售价相对稳定，甚至出现逆市减价的情况。他推测与饮食业市道不景有关，近年不少人加入经营两餸饭店，令市场竞争加剧，加上快餐店等食店推出优惠，两餸饭店家难以轻易加价，「在客源稳定下，不加价亦足以抵销食材涨价的压力。」

恒生大学社会科学系高级讲师陈永浩同意指，整体经济下行，店家若加价或影响顾客消费意欲，「要在不加价下维持营运成本，或需减少餸菜分量应对成本压力。」阮颖娴亦留意到，曾有店家加价后又迅速回调，「当发现该区街坊对价格敏感，店家便马上减价了。」

两餸饭店成行成市，不少市民选择购买「加餸」。
两餸饭店成行成市，不少市民选择购买「加餸」。

「高质两餸饭」见扩张趋势

买外卖、预制菜及两餸饭店成行成市的现象，已成为疫后新常态。黄旭熙预料，来年两餸饭市场竞争将持续激烈，尤其是定价约28至33元的「平价」店舖，市场已接近饱和，竞争趋向白热化；主打特别菜式、价格较高的「高质两餸饭」品牌则见扩张趋势，部分已进军新界，也有意开拓「两餸饭沙漠区」，预期有关市场仍有很大发展空间。

阮颖娴亦言，两餸饭店已进入汰弱留强的阶段，并为连锁快餐店带来压力，「两者要互相『参考』对方的价钱，看看如何留住自己的客人。」陈永浩也指，两餸饭店多为「轻装上阵」，不设堂食，节省人手与租金成本，将持续为传统茶餐厅带冲击。他认为，若茶餐厅希望突围而出，需靠独特菜式吸引人流，例如近期流行的肉饼饭。

预制餸菜越见多样 吸引年轻家庭

预制食品选择日增，部分超市引入预先包装的新鲜食材，吸引年轻客群。

《星岛》于物价调查期间，发现超级市场出售的预制食品越见多样，包括急冻酸菜鱼、佛跳墙及沙嗲牛肉，更有咖哩鸡肉罐头等。以急冻酸菜鱼为例，市面品牌众多，其中A牌900克装售价介乎69元至129元，B牌400克装则介乎40元至99元，并曾推出108元两盒的组合优惠。对于售价相差逾倍，有街坊指，相关价格会随天气及季节浮动，「以往较常在冬天吃酸菜鱼，现时全年也可买到预制包。」

部分超市引入预先包装蔬菜，提升衞生水平。
部分超市引入预先包装蔬菜，提升衞生水平。

除了预制肉饼，部分超市亦有出售预先腌制的鸡翼及鲜鱼，顾客只需简单蒸煮即可食用。有前超市员工指，部分超市近年减少于店内屠宰及分拆原只猪体，改为切割及包装出售新鲜猪肉；部分改为引入预先包装蔬菜，不再订购原箱蔬菜到店，以提升店舖的卫生水平，同时缩减人手。他认为，相关转变虽令部分年长顾客转往街市购买食材，却有助吸引更多年轻家庭光顾。

每日杂志组

《分裂的餐桌系列》

街市街档篇：每日杂志｜18区「两餸一汤指数」 追踪6种食材全年价格 深水埗最抵、湾仔最贵

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏。
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
9小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
14小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
18小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
15小时前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋单离场始知「贵咗咁多！」 网民：俾钱前要睇单
饮食
18小时前
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
Janice Man文咏珊秘密产子后首曝光 见证「黄金新娘」惊人背景 婚宴奢华直逼古代宫廷
影视圈
16小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
3小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
11小时前
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
2025-12-17 08:00 HKT
79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得
79岁医生揭长寿秘笈 每天必做5运动练平衡防跌 刷牙时都做得
保健养生
16小时前