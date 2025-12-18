每日杂志｜高质品牌持续扩张 两餸饭重击传统食肆 《星岛》调查45间两餸饭店 高低价差达14元

《分裂的餐桌系列》之两餸饭超市篇｜许多「打工仔」下班后为求方便，选择到超市购买预制餸菜，或光顾「两餸饭」店解决晚餐。《星岛》自1月起每两月追踪两大连锁超市5款罐头及预制食材价格，发现全年价格稳定，惟部分组合价格的平均价与原价相同。另一方面，《星岛》持续调查45间两餸饭店的价格，结果显示油尖旺区最贵、葵青区最便宜；有店家今年内两度加价，亦有个别业者「先加后减」，反映市场竞争激烈。有专家表示，两餸饭平价市场饱和，高质品牌反见扩张，预期未来将进一步冲击茶餐厅与快餐店，形成汰弱留强新局面。

《星岛》统计超市5款预制食材，整体价格平稳。

港人工时长、生活节奏急促，不少市民难以抽空买餸煮食。《星岛》自今年1月起，每两个月进行一次物价调查，以香港、九龙及新界分区，统计在两大连锁超市5款预制食材价格，包括午餐肉、茄汁豆、忌廉汤罐头、粟米蓉和预制咸蛋肉饼，以评估市民基本膳食开支的变化。

超市5款预制食品价格平稳

价格统计以标价为准，部分食品有组合优惠（如两件价或「买二送一」等），则以每件平均价计算。据悉，超市每逢周一及周五会更新价钱，记者每月两度记录价格，以掌握平日与周末的价格变动。调查发现，5款预制食品的综合价格未见大波动（见表一），在超市甲买齐上述食材的平均总价为165.8元，优惠价为139.4元；超市乙则分别为159.4元及136.2元。

香港大学经济及工商管理学院讲师阮颖娴表示，超市捆绑式销售已非新鲜事，部分组合价格比杂货店或药房更贵，「超市目的是让客人多买几件。」她坦言，若非经常格价或加入社交平台的优惠群组，难以察觉货品价格微调，当中并无「规律」可言，「每一间超市要『散』的货不同，有些便宜货只在某一间超市有。」

她形容超市是「现金牛」（Cash Cow），纯利不高，需库存大量货品，扣除店舖的灯油火蜡和租金，利润仅占数个百分点，「对比其他『赚钱生意』，超市有较高的销售成本。」

她提到，超市因而向货品供应商收取上架费，「货品摆放在货架不同位置，也会影响顾客的选择，形成『货架效应』。」她补充，部分超市要求供应商不得以更低价格向小型杂货店供货，导致部分店家转向东南亚市场购买水货。

年轻或双职家庭较常到超市买餸。

浸会大学会计、经济及金融学系副教授麦莘才指出，年轻或双职家庭较常到超市买餸，而非街市，与「中央定价」及「营业时间长」有关。他亦留意到，超市较为「外佣友善」，「清楚标价能避免语言不通的问题。」另有学者认为，超市引入越多预先包装的餸菜，会冲击传统街市及街档的生意。

除了超市，《星岛》记者亦分区调查45间两餸饭店的价格，当中2间于7月结业、1间于11月维修停业。统计显示，油尖旺区平均两餸饭售价为37.3元，三餸饭为46.8元，为全港最高；葵青区则分别为29.3元及32.7元，全港最便宜，两区差距8元至14.1元。（见表二）

「蒸鱼套餐」售价45元至70元

此外，湾仔区有店舖于今年内两度加价，于7月将两餸饭由35元加价至36元，11月再调高至40元；黄大仙区有2间两餸饭店于9月同步减价，A店由37元减至35元，B店则由36元减至33元，疑似展开价格战。屯门及元朗区有店家在农历新年后加价，后者某店在7月时减价，同时张贴「招买家顶手」告示。

不少市民选择在两餸饭店「加餸」，部分店家提供较高价菜式，如蒸鱼、牛仔骨、羊腩煲及白灼虾等。另有店家推出「蒸鱼套餐」，可选清蒸鲈鱼、冬菜蒸鲩鱼或豉汁蒸䲝鱼等，连白饭和例汤，售价介乎45元至70元。

有两餸饭店提供较高价格的菜式，如蒸鱼和姜葱鸡。

社交平台群组「香港两餸饭关注组」版主黄旭熙表示，两餸饭吸引之处在于「用有限预算吃到酒楼菜式」，选择多、份量刚好。他指，按《星岛》就街市及街档的食材统计，过去11个月食材加价，但两餸饭售价相对稳定，甚至出现逆市减价的情况。他推测与饮食业市道不景有关，近年不少人加入经营两餸饭店，令市场竞争加剧，加上快餐店等食店推出优惠，两餸饭店家难以轻易加价，「在客源稳定下，不加价亦足以抵销食材涨价的压力。」

恒生大学社会科学系高级讲师陈永浩同意指，整体经济下行，店家若加价或影响顾客消费意欲，「要在不加价下维持营运成本，或需减少餸菜分量应对成本压力。」阮颖娴亦留意到，曾有店家加价后又迅速回调，「当发现该区街坊对价格敏感，店家便马上减价了。」

两餸饭店成行成市，不少市民选择购买「加餸」。

「高质两餸饭」见扩张趋势

买外卖、预制菜及两餸饭店成行成市的现象，已成为疫后新常态。黄旭熙预料，来年两餸饭市场竞争将持续激烈，尤其是定价约28至33元的「平价」店舖，市场已接近饱和，竞争趋向白热化；主打特别菜式、价格较高的「高质两餸饭」品牌则见扩张趋势，部分已进军新界，也有意开拓「两餸饭沙漠区」，预期有关市场仍有很大发展空间。

阮颖娴亦言，两餸饭店已进入汰弱留强的阶段，并为连锁快餐店带来压力，「两者要互相『参考』对方的价钱，看看如何留住自己的客人。」陈永浩也指，两餸饭店多为「轻装上阵」，不设堂食，节省人手与租金成本，将持续为传统茶餐厅带冲击。他认为，若茶餐厅希望突围而出，需靠独特菜式吸引人流，例如近期流行的肉饼饭。

预制餸菜越见多样 吸引年轻家庭

预制食品选择日增，部分超市引入预先包装的新鲜食材，吸引年轻客群。

《星岛》于物价调查期间，发现超级市场出售的预制食品越见多样，包括急冻酸菜鱼、佛跳墙及沙嗲牛肉，更有咖哩鸡肉罐头等。以急冻酸菜鱼为例，市面品牌众多，其中A牌900克装售价介乎69元至129元，B牌400克装则介乎40元至99元，并曾推出108元两盒的组合优惠。对于售价相差逾倍，有街坊指，相关价格会随天气及季节浮动，「以往较常在冬天吃酸菜鱼，现时全年也可买到预制包。」

部分超市引入预先包装蔬菜，提升衞生水平。

除了预制肉饼，部分超市亦有出售预先腌制的鸡翼及鲜鱼，顾客只需简单蒸煮即可食用。有前超市员工指，部分超市近年减少于店内屠宰及分拆原只猪体，改为切割及包装出售新鲜猪肉；部分改为引入预先包装蔬菜，不再订购原箱蔬菜到店，以提升店舖的卫生水平，同时缩减人手。他认为，相关转变虽令部分年长顾客转往街市购买食材，却有助吸引更多年轻家庭光顾。

《分裂的餐桌系列》

