大埔宏福苑五级火｜政府援助基金累达38亿元 共逾4600人入住安置单位

政府表示，截至周三（17日）中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款约35亿元，连同政府投入的三亿元启动资金，基金总额约为38亿元，会用在协助居民重建家园，是长期和持续的支援。

政府早前宣布从基金向每户受影响家庭发放生活津贴，金额已由五万元增至十万元，截至周三已处理1 917宗个案；另外，就每名死者向家属发放20万元慰问金及五万元殓葬金，截至周三已处理134宗个案。政府会陆续发放有关款项。

社署社工已接触超过1 980个受影响住户，为超过4 900名居民提供「一户一社工」服务。社署会与受影响住户保持联系，为他们提供一切所需协助，并全力支援政府的善后工作。

截至周三上午，共有632名居民仍居于民政及青年事务局协调的酒店房间、548名市民仍居于青年宿舍／营舍；另有3 439名居民现居于房屋局的过渡性房屋、房协项目或屯门宝田中转房屋的单位。

目前能够用于较长期安置受影响居民的单位尚有一千多个，供应足够。位于不同区域的过渡性房屋和房协项目目前仍可提供约400个单位。此外，位于屯门的宝田中转房屋及位于启德的「启航1331」，共有约900个单位供应。

此外，房屋局和运输署持续与各营运机构和公共运输服务营办商紧密协调，加派车辆和人手，支援入住各区过渡性房屋和房协项目的受影响居民，照顾他们的出行需要。其中，大埔善楼已增设居民巴士服务NR540往返大埔墟站，以及穿梭巴士服务往返善楼、大埔中心及雅丽氏何妙龄那打素医院；大埔策诚轩则加强往返大埔墟站的居民巴士NR50的服务；元朗新田部屋已增设居民巴士NR976的辅助服务往返大埔墟站。

政府与资讯科技业界构建的物资捐献网上平台继续运作，团体及市民可于平台登记可捐赠的物资。政府至今共收到超过1 900个登记，其中约三成由机构提出，而余下的由市民个人提出。已登记可捐献物品种类涵盖食品及饮品、衣物、日常生活用品、寝具、电器等多个类别。政府正透过相关政策局、政府部门和服务团体掌握居民的实际需要后进行物资配对工作，以便陆续把适用物资派送往有需要的地点。至今已有超过25 000件涵盖不同类别的物资配送至多个地点。物资配对和分发工作会持续进行。

房屋局独立审查组和房屋署会继续派员于宏福苑协助移除部分受灾楼宇的棚架、棚网等，以配合警方搜证。