圣保禄医院45岁女病人感染退伍军人病 中心不排除属院内感染

衞生署衞生防护中心早前公布一宗涉及一名45岁女病人的退伍军人病个案，今日（17日）因应进一步调查结果，不排除病人属院内感染个案的可能性，已指示涉事的圣保禄医院彻底消毒相关楼层的供水系统，暂时没有其他入住同一楼层的病人出现退伍军人病征。

女病人因自身疾病于12月6日病逝

涉事女病人有长期病患及免疫力弱，于11月19日因自身疾病入住圣保禄医院一间单人病房接受治疗，并于11月26日出院。她于11月28日因自身疾病再度入住该院。她入院后出现发烧，胸部X光片亦显示她有肺炎征状。她于12月2日采集的呼吸道样本对嗜肺性退伍军人杆菌血清1型呈阳性反应。病人其后情况转差，并因自身疾病于12月6日病逝。

由于病人在潜伏期内曾分别在社区活动及入住圣保禄医院，中心已对其住所及圣保禄医院进行环境调查，以查找感染源头。中心于12月5日联同机电工程署到该院采集水及环境样本。在她于11月19日至26日期间入住的楼层的病房共采集了24个水样本，经中心公共衞生化验服务处化验后，其中16个样本经化验后对嗜肺性退伍军人杆菌血清1型呈阳性反应，浓度为每毫升0.9至7.3个菌落形成单位，高于医院高风险区供水系统的行动水平（即每毫升0.1个或以上菌落形成单位）。另外12个环境样本则全部呈阴性反应。

中心亦已在病人的住所采集水及环境样本，相关化验工作仍在进行。

综合病人的留医时间、发病日期及初步化验结果，中心现阶段不排除该个案属院内感染的可能性。

同一楼层28名病人进行医学监察 未有发现退伍军人病个案

病人没有家居接触者。中心已对自11月中起入住同一楼层的28名病人进行医学监察，目前未有发现退伍军人病个案，他们全部均已出院。

圣保禄医院已关闭和停用涉事楼层的病房，并会按中心指示彻底消毒该楼层的供水系统。调查仍在进行中。中心已向医院提供健康及医学监察建议，并会继续密切监察措施执行情况及进行流行病学调查。

退伍军人杆菌可存在于多种环境，尤其适合在摄氏20至45度的温水生长。它可存活在不同水源环境，如水缸、冷热水系统、冷却水塔、按摩池、喷水池、加湿器和家居呼吸道医疗器材等。病人有机会因吸入人工制水系统释出受污染的水点和雾气而受感染。在处理花园土壤、堆肥和培养土时亦可能受感染。