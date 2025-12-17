元朗流浮山一持牌猪场验出非洲猪瘟 渔护署正安排销毁场内猪只

渔农自然护理署今日（17日）公布，在元朗一持牌猪场的猪只样本中检测出非洲猪瘟病毒。渔护署发言人说，昨日（16日）从元朗流浮山一持牌猪场所抽取的4个猪只样本，经渔护署人员检验后发现全部样本对非洲猪瘟病毒呈阳性反应。渔护署根据非洲猪瘟应变方案，已即时禁止有关猪场运出任何猪只，直至另行通知。为谨慎起见，该署正安排销毁场内猪只。

他续说，由于猪只感染非洲猪瘟后的死亡率极高，如不能遏止其传播，猪只将大量死亡，严重打击猪农和养猪业，因此阳性个案必须认真和快速处理。渔护署已即时就相关个案通知所有本地猪农，并提醒他们如发现猪只健康有异，应即时通知该署。渔护署正安排人员巡查有关猪场3公里内正在营运的一个猪场，并会为猪只采样作非洲猪瘟病毒检测。为审慎起见，渔护署已暂时禁止该猪场运出猪只直至另行通知。

至于3公里以外的其他猪场，渔护署暂无收到猪只有异常情况的报告。渔护署人员会继续密切监察以及早发现猪只异常情况和其他猪场是否受到感染，同时亦会加强监察涉事猪场附近区域的野猪活动情况。此外，渔护署亦正透过短讯群组和猪农保持密切联系，让他们知悉非洲猪瘟的最新情况，以及如何防止猪只受感染。

发言人强调非洲猪瘟并非人畜共通传染病，不会传染给人类，因此不会构成人体健康和食物安全风险。无论猪只是否受到非洲猪瘟病毒感染，猪肉煮熟后可放心食用，市民无须担心。渔护署上月亦已举办座谈会，向猪农提供针对性的非洲猪瘟防控措施及生物保安建议，以加强业界对非洲猪瘟的警觉，共同防范非洲猪瘟。同时，为加强猪农对非洲猪瘟病征的认识以及早察觉并通报猪只的异常状况，渔护署已推出《非洲猪瘟个案呈报指引》，协助猪农侦察疑似个案，及早呈报并作出适当跟进。

个案不会影响本地屠房运作，亦不影响整体活猪供应。上水屠房及荃湾屠房自2019年6月起已实施「日日清」措施，即所有运到屠房的活猪会在24小时内屠宰，屠房内不同位置的猪栏每日均会清空，并进行彻底清洁消毒，进一步加强屠房生物保安及减少猪只在屠房感染疾病的机会。

食物环境衞生署及渔护署亦会继续严格执行内地活猪运输车及本地活猪运输车在屠房的清洁及消毒，减低非洲猪瘟交叉感染的风险。内地活猪运输车及本地活猪运输车每次离开上水屠房前须彻底清洁消毒，两者的清洁消毒地点在分隔的专用位置。上水屠房亦已即时加强设备及人手以进行两者的清洁消毒工作，因此屠房无须关闭或销毁其他猪只。