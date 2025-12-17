THEi高科院前兼任讲师向学生索贿判囚8个月 官指被告为私利犯案 影响相关学位认受性

自资院校香港高等教育科技学院(THEi高科院)前兼任讲师向学生索贿两万元，以确保该学生毕业专题研习（俗称FYP）得到合格成绩。涉案讲师早前承认一项「代理人接受利益」罪，辩方求情指他承受沉重精神压力影响精神状态才「判断失准」，望法庭判处非监禁式刑罚或缓刑。主任裁判官张志伟今于东区裁判法院判刑时，指考虑到事件对学生、校方及相关专业学位认受性的影响，被告处心积累犯案及所造成的公害，终判监8个月。

求情指孙儿治疗费造成沉重压力望判缓刑

68岁被告吴瑞庭承认一项「代理人接受利益」罪。辩方早前求情指被告多年来教书及贡献社会，他的其中一名孙子患有自闭症，治疗费用以数万元计，故被告承受沉重精神压力，犯案与其精神状态有关。辩方今再求情时指，法庭为被告索取的精神报告建议门诊，被告已在政府注册及排期。

张官在上一次聆讯中，要求控方准备关于被告犯案所造成影响的资料，今重申其关注点是被告犯案引致的公害，例如校方所受的影响，故只会考虑学生延期毕业和校方须重新安排等客观事实。

辩方的进一步求情指，知道法庭关注案件对学校和学生的影响，以至案件引来师生和家长的负面看法，但仍希望法庭考虑缓刑或非监禁式刑罚，并提到其他涉及学校或政府部门的案例，指该些案件带来负面影响亦是在所难免，而法庭判刑时也有考虑这点，故相关案例也有参考价值。

为私利犯案累及学生与校方须判阻吓刑罚

张官判刑时，指本案控罪严重，并引述案例指「贪污、贿赂是隐伏的毒瘤，若果任由它生长、溃烂，必然会再次蚕食香港清廉……冲击香港法治社会」，法庭应严格执行持之以恒的阻吓性刑罚，否则会向市民传递错误讯息，削弱香港多年来在反贪污行动努力耕耘的成果。

张官指，本案牵涉到学校在社会上，以及相关学位在专业方面的认受性，除了涉案学生受到伤害，学校亦受到牵连。被告为了家庭谋取私利、并不可以成为犯案的特别理由，而且他明知该学生不合格，却仍因私利而把其送出社会、成为注册工程师；被告亦曾向学生表示毋须努力、指其不可能合格，使学生几乎无可选择，即使学生选择告发，仍难免遭到间接伤害。

张官认为综合所有情况，被告并非案例中所指的特殊情况或公众会十分同情的情况，因此不考虑缓刑或非监禁式刑罚。考虑到事件对学生、校方及相关专业学位认受性的影响，被告处心积累计划游说学生付款，终判监8个月。辩方其后为被告申请保释等候上诉，遭张官拒绝。

向学生施压索贿保证获B+以上成绩

案情指，被告负责指导土木工程（荣誉）工学士课程学生的毕业专题研习，去年11月起与学生定期会面，多次向该学生表示不会给予合格成绩，并以此施压索取金钱，声称可保证合格，他起初要求学生支付4万元，承诺该学生可获B+评分，在另一学期更可获A级成绩。

被告当时又表明学生没有能力取得好成绩，不必再努力。他最终在去年12月10日收取该学生2万元现金。他被廉署人员拘捕时身上有涉案2万元现金，录影会面时亦承认向学生索贿4万元，正式收取2万元。

案件编号：ESCC1494/2025

法庭记者：王仁昌