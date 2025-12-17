「社区牙科支援计划」下月扩展对象至无家者 每年均可获洗牙及杜牙根服务

政府去年推出牙科街症网上登记系统，以抽签形式分配名额，毋须巿民再到场排队轮候；今年6月，系统再新增「取消预约」功能，设候补机制。卫生署指，截至上月30日，已有超过2万人透过系统预约后成功就诊，整体出席率达99.4%。

卫生署指，政府在去年制定的口腔健康行动计划，其中「青少年护齿共同治理先导计划」，截至本月10日，已有超过5100名青年透过计划使用资助牙科服务，参与牙医超过570人，服务点亦已超过960个，62%服务点收取政府建议200元或以下共付诊金，最低收费为50元。

无家者须持香港身份证及已登记加入医健通

衞生署（17日）提醒市民，正如8月15日所宣布，「社区牙科支援计划」将在明年元旦，扩大服务范围，增加洗牙、杜牙根、移除牙桥和牙冠，以及镶配活动假牙服务；亦会扩阔受惠对象至无家者，将透过非政府组织社工安排参加计划。合资格无家者必须持有香港身份证及已登记加入医健通，并属于下述由社会福利署专为露宿者所提供的服务的使用者：

临时收容中心

市区单身人士宿舍

露宿者综合服务队

边缘社群支援服务（仅限露宿者）

「社区牙科支援计划」会扩阔受惠对象至无家者。资料图片

扩大服务范围后每年可获一次洗牙及杜牙根服务

至于「社区牙科支援计划」，衞生署表示，参加者现时每180天可申请接受资助牙科服务一次，截至本月10日，已有逾5200人使用相关服务，补牙和拔牙比例为3:1，反映计划成功引导服务使用者保存牙齿。

明年元旦起扩大服务范围后，每名计划参加者每365日可获一次洗牙服务及一颗牙齿的根管治疗（杜牙根），另每180日可移除一条牙桥或两个牙冠。此外，镶配活动假牙服务方面，每名参加者可接受最多两次服务，每次须相隔五年或以上。为确保妥善运用有限资源以达致更大成本效益，并让弱势社群获得最具效果的治疗服务，镶配活动假牙服务只提供予剩余少于20颗牙齿的合资格人士，而这些人士须先获牙医评定为有进食或咀嚼困难，并能透过镶配活动假牙而有效修复进食能力。



扩大服务范围后的支援计划将接替由关爱基金拨款的「长者牙科服务资助」项目，该项目将于明年元旦起停止接受申请。有关支援计划的详情（包括各项服务的行政费及共付额），请浏览专页。