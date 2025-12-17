Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张秀贤不服破产令申上诉 法庭下令交11万元保证金否则驳回上诉

社会
更新时间：13:10 2025-12-17 HKT
发布时间：13:10 2025-12-17 HKT

前中大学生会会长及元朗区议员张秀贤2020年向前考评局通识科委员会主席赖得钟借贷16万元后，仅还款2万元。法庭曾下令偿款14万元，但张秀贤没有按令还款，遭赖得钟呈请高等法院，法官陈静芬去年7月颁令张秀贤破产。张秀贤不服上诉破产令，赖得钟早前要求张秀贤交出讼费保证金，上诉庭今下令张秀贤须于30日内缴交11万元讼费保证金，期间上诉暂时搁置，若违令则即时驳回上诉，兼付讼费。

判词提到张秀贤被宣布破产后，破产管理署年初交代张秀贤手头上只有现金8291元，张秀贤宣称有资产清还债务，然而却未能证明。另外张秀贤原审时已有充足机会援引证据，拒绝张秀贤上诉时援引新证据。上诉庭因此要求张秀贤30日内缴交11万元讼费保证金，期间上诉暂时搁置，若违令则即时驳回上诉，兼付讼费，拒绝援引新证据一事，张秀贤另须支付15000元讼费。

赖得钟。资料图片
赖得钟。资料图片

案件编号：CACV321/2024
法庭记者：陈子豪

