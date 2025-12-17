收钱替违例私家车司机「顶包」 技术员认串谋妨碍司法公正明年3月判刑 同案足球员押后答辩

26岁足球员涉于前年11月串谋30岁技术员，替违反交通规例的朋友「顶包」。涉案足球员和技术员被廉署控以一项串谋妨碍司法公正罪，今于东区裁判法院提讯，技术员承认控罪，而足球员则申请暂缓答辩，以待他与律师接洽。主任裁判官张志伟押后案件至3月11日判刑及听取足球员答辩，两被告续准保释，期间不准离港。

被告为足球员朱伟钧及认罪被告30岁技术员陈宝南。控罪指二人于2023年11月1日至约11月24日与苏启浚串谋妨碍司法公正，即向警方讹称于2023年10月7日约上午8时51分，在太子道西与联合道交界一辆车的司机为陈宝南。

技术员收钱「顶包」自称是违例驾驶者

陈宝南今认罪，承认案情指，苏启浚于2023年10月7日在太子道西与联合道交界违例驾驶一辆私家车，包括违反交通灯号等。警方其后向苏发出要求提供司机身份详情通知书，由于苏再被扣分便会被停牌，于是他透过一名男子接触到陈。陈其后向警方表示自己是当时车辆驾驶者，及支付600元罚款；陈另从苏获得共5600元的报酬。

朱伟钧今天没有律师代表，他表示自己较早前已接触律师楼，但因资金有限，仍在寻找最适合的法律代表，又表示已在与律师楼接洽。控方亦表示，廉署早前接到朱的律师联络及作进一步商讨，包括可能为廉署提供协助等。

案件编号：ESCC2732/2025

法庭记者：王仁昌