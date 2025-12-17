Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025文明互鉴国际论坛开幕 共创文明交流对话新格局

社会
更新时间：12:45 2025-12-17 HKT
发布时间：12:45 2025-12-17 HKT

根据《星岛环球网》报道，「文明互鉴国际论坛2025」12月16日在澳门开幕。论坛以「文明互鉴与传承发展」为核心主题，会聚近10个国家和地区约300名政府部门代表、国际组织代表和专家学者等，展开20余场专题演讲和学术交流。

2025年文明互鉴国际论坛隆重开幕，共创文明交流对话新格局。澳门文化局图片
2025年文明互鉴国际论坛隆重开幕，共创文明交流对话新格局。澳门文化局图片
「文明互鉴国际论坛2025」12月16日在澳门开幕。澳门文化局图片
「文明互鉴国际论坛2025」12月16日在澳门开幕。澳门文化局图片

中宣部副部长王纲在开幕式上致辞表示，全球文明倡议为增进文明交流互鉴、促进人类文明进步提供中国智慧与中国方案。文明互鉴国际论坛的举办，正是践行全球文明倡议的生动实践，为不同文明搭建平等对话、交流互鉴、相互启迪的崭新平台，恰逢其时，意义深远。期待各位嘉宾集思广益、畅所欲言，在交流中凝聚共识，在互鉴中汇聚力量，共同为人类文明繁荣发展注入新动能。

中共中央宣传部副部长王纲致辞。澳门文化局图片
中共中央宣传部副部长王纲致辞。澳门文化局图片

澳门特区政府社会文化司司长柯岚致辞表示，希望各位嘉宾从多元文化的繁荣中总结可推广的对话模式，为全球文明交流作贡献，并以此次论坛为契机发出「澳门倡议」，以平等尊重的姿态看待不同文明，以开放包容的胸怀推动对话合作，让人类文明的百花园更加绚丽。

澳门特别行政区政府社会文化司司长柯岚致辞。澳门文化局图片
澳门特别行政区政府社会文化司司长柯岚致辞。澳门文化局图片

在当日进行的主旨发言环节，中国社会科学院学部委员、中国历史研究院副院长李国强，欧洲科学院院士、德国美因兹大学奥巴马研究所研究教授及所长阿尔弗雷德·霍农，北京大学博雅讲席教授钱乘旦，全国政协文化文史和学习委员会副主任、澳门基金会行政委员会主席吴志良，香港中文大学（深圳）公共政策学院院长、前海国际事务研究院院长郑永年，良渚博物院（良渚研究院）院长徐天进等6位专家学者分别作演讲。

与会者合照。澳门文化局图片
与会者合照。澳门文化局图片

论坛另设两场平行论坛，主题分别为文明互鉴与多元共生、文化遗产保护与可持续发展。另有6场学术沙龙，与会嘉宾围绕文明传承与历史道路、世界文化遗产保护的全球挑战与应对策略、「一国两制」实践的时代价值与文明互鉴、文化遗产保护国际合作实践与经验、文明多样性与人类命运共同体、从澳门出发：世界文化遗产保护新理念等主题分享观点。

此次论坛由澳门特区政府主办、特区政府文化局承办，中国社会科学院中国历史研究院支持，将于12月17日闭幕。

来源：新华社
编辑：林木

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
5小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
22小时前
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
时事热话
7小时前
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
商业创科
6小时前
店家未有得到黄小姐同意，就安排男技师为她按摩。iStock示意图
女客全裸做SPA 按摩店无知会下安排男技师
即时中国
19小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
55分钟前
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
7小时前
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
9小时前
「大只佬Rocky」郑健乐终上水 自揭猴擒示爱真相 亲解性关系之谜遭揶揄：越描越黑
「大只佬Rocky」郑健乐终上水 自揭猴擒示爱真相 亲解性关系之谜遭揶揄：越描越黑
影视圈
5小时前