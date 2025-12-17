2025文化互鉴国际论坛开幕 共创文明交流对话新格局

根据《星岛环球网》报道，「文明互鉴国际论坛2025」12月16日在澳门开幕。论坛以「文明互鉴与传承发展」为核心主题，会聚近10个国家和地区约300名政府部门代表、国际组织代表和专家学者等，展开20余场专题演讲和学术交流。

2025年文明互鉴国际论坛隆重开幕，共创文明交流对话新格局。澳门文化局图片

「文明互鉴国际论坛2025」12月16日在澳门开幕。澳门文化局图片

中宣部副部长王纲在开幕式上致辞表示，全球文明倡议为增进文明交流互鉴、促进人类文明进步提供中国智慧与中国方案。文明互鉴国际论坛的举办，正是践行全球文明倡议的生动实践，为不同文明搭建平等对话、交流互鉴、相互启迪的崭新平台，恰逢其时，意义深远。期待各位嘉宾集思广益、畅所欲言，在交流中凝聚共识，在互鉴中汇聚力量，共同为人类文明繁荣发展注入新动能。

中共中央宣传部副部长王纲致辞。澳门文化局图片

澳门特区政府社会文化司司长柯岚致辞表示，希望各位嘉宾从多元文化的繁荣中总结可推广的对话模式，为全球文明交流作贡献，并以此次论坛为契机发出「澳门倡议」，以平等尊重的姿态看待不同文明，以开放包容的胸怀推动对话合作，让人类文明的百花园更加绚丽。

澳门特别行政区政府社会文化司司长柯岚致辞。澳门文化局图片

在当日进行的主旨发言环节，中国社会科学院学部委员、中国历史研究院副院长李国强，欧洲科学院院士、德国美因兹大学奥巴马研究所研究教授及所长阿尔弗雷德·霍农，北京大学博雅讲席教授钱乘旦，全国政协文化文史和学习委员会副主任、澳门基金会行政委员会主席吴志良，香港中文大学（深圳）公共政策学院院长、前海国际事务研究院院长郑永年，良渚博物院（良渚研究院）院长徐天进等6位专家学者分别作演讲。

与会者合照。澳门文化局图片

论坛另设两场平行论坛，主题分别为文明互鉴与多元共生、文化遗产保护与可持续发展。另有6场学术沙龙，与会嘉宾围绕文明传承与历史道路、世界文化遗产保护的全球挑战与应对策略、「一国两制」实践的时代价值与文明互鉴、文化遗产保护国际合作实践与经验、文明多样性与人类命运共同体、从澳门出发：世界文化遗产保护新理念等主题分享观点。

此次论坛由澳门特区政府主办、特区政府文化局承办，中国社会科学院中国历史研究院支持，将于12月17日闭幕。

来源：新华社

编辑：林木