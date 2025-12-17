酒楼女董事聘6黑工跳蒙古舞罪成 官：不接纳疏忽犯案 判监3个月兼罚款4.8万元

观塘恒生大酒楼今年7月安排6名持双程证来港的「黑工」表演蒙古舞，54岁酒楼女董事及酒楼早前否认12项雇用不可合法受雇的人罪受审。裁判官施祖尧今早在沙田裁判法院裁决时指，被告身为老板，每日会到酒楼处理事务，却指没有见过该6名「黑工」。施官认为被告的证供违反常理，裁定她罪名成立。施官判刑时指，不接纳被告因疏忽犯案，判监3个月及罚款4.8万元，被告申请上诉准保释。

官指被告明显知6名舞者为黑工

施官判刑时指，被告明显知道6名表演者没有在港合法的工作资格，仍聘请他们，不信当中存在疏忽，就被告面对的6项刑事罪判监3个月，公司面对的6项传票罪共判罚4.8万元。被告及后申请定罪上诉，获准以2万元保释、不准离港及到警署报到。

施官裁决时指，被告身为酒楼老板，重大事务由她决定，包括酒楼晚市时段的安排，表演蒙古舞的目的为推广酒楼业务，安排舞蹈台及音响等对新开的酒楼而言，是重大事宜，被告明显会负责相关业务，故认为被告亦会处理聘请员工的事宜。另外，酒楼的菜单上印有舞蹈者的照片，舞台萤幕投射「蒙古舞表演，敬请期待」的字眼，舞蹈者使用舞台及在房间存放财物，必定会经过被告批准及安排，考虑种种环境证供后裁定她罪成。

酒楼女董事黄朋珍涉聘6名黑工到酒楼表演蒙古舞。

施官续称，被告身为酒楼老板，每日亲自到酒楼处理事务，惟被告自辩时却声称对聘请「黑工」一事毫不知情，交由员工负责，只知道需支付每日5千元的表演费。施官认为，被告的酒楼新开张，必然紧张业务，5千元的费用并非微不足道的开支，被告理应起码有兴趣知道聘请了甚么人表演、表演对客人的影响、场地布置、是否值得相关价钱等，故认为被告明显知道6人是「黑工」。

被告与协助找表演者友人证供均不可信

施官另称，被告自辩时指，托友人协助寻找合适的表演者，更向对方强调需符合劳工法。被告显然知道合法聘请雇员的重要性，被告的友人是中医，施官认为尽管被告托友人安排表演者，惟被告知道友人对演艺事宜不认识的情况下，不可能没有向友人跟进聘请的表演者是否合法，故施官认为被告的证供不可信。

施官引述被告友人供词，被告曾强调表演者一定要是香港合法雇员，向内地舞蹈公司查询时，对方保证合法，并要求每日5千元表演费。施官认为，友人明知被告对法律议题极度关注，岂会在获对方保证后就照单全收，没有再向对方进一步跟进合法问题。而友人及后在与被告的谈话中，仅提及费用事宜，没有再向被告提及合法问题。施官认为，友人理应要回复被告，解释曾获舞蹈公司回应表演者是合法，而不是指提及费用事宜，故认为友人的证供不可信。

54岁女被告黄朋珍，被控6项为法人团体中的董事雇用不可合法受雇的人罪；由被告担任董事的「恒生粮道饮食集团有限公司」则面临6项雇用不可合法受雇的人传票罪。控罪指，黄于2025年7月28日在香港观塘，作为以「恒生粮道饮食集团有限公司」为名的法人团体中的董事，雇用不可合法受雇的人，分别为张燕芝、姚瑶、安娜、潘楚晴、索昊宇及周钰皓为雇员。

案件编号：STCC3150/2025

法庭记者：黄巧儿