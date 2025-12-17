健身中心闭路电视装错位险摄男厕影像 私隐公署发劝喻信 现已移除镜头

私隐专员公署在7月中，接获一间24小时连锁健身中心的会员投诉，指该中心位于马鞍山分店的男洗手间附近安装了一个闭路电视镜头，忧虑如厕时会被摄录，并对此事感到不安。私隐专员公署完成调查，向该中心发出劝喻信。

健身中心开业前装错门 致男厕无门

私隐专员公署指，在接获投诉翌日已派员前往该分店作出实地视察，亦就事件共进行三次查询，并审视了该中心提供的回复及资料。调查发现，该分店的相关男洗手间区域有一条公共通道通向一共三个男洗手间。健身中心表示，该分店于正式对外营运前约一星期，工程承办商将原定安装在投诉人所指的男洗手间门口的木门，错误地安装在男洗手间区域外的公共通道入口，导致相关男洗手间当时没有安装木门。

闭路电视角度涉摄厕所内景 健身中心整改装门移镜头

在此情况下，若启动录影功能，由于相关镜头所处位置及角度，将可摄录到相关男洗手间内如厕空间的影像。就以上情况，该中心向公署确认相关镜头当时仍处于安装及系统测试阶段，未有启动相关录影及录音功能或收集任何影像，并在收到会员的相关查询后，于翌日移除相关镜头及在相关男洗手间门口原定装上木门的位置挂上黑布帘遮挡，作为过渡性安排。

经私隠专员公署介入后，该中心作出跟进措施，包括在相关男洗手间装上木门以完全遮蔽内部空间；拆除在公共通道入口错误安装的大门，并在三个男洗手间门外分别张贴男洗手间的标志；及将闭路电视镜头转而安装至相关男洗手间门外的天花位置，以确保其录影范围不会涵盖三个洗手间的任何内部空间。

健身中心安装闭路电视忽略私隐评估

私隐专员钟丽玲指出，机构应避免在不公平的情况下使用闭路电视收集个人资料，例如不应在个人对私隐有合理期望的地点（如更衣室或洗手间）安装闭路电视进行录影。尽管相关事件看来与错误安装木门有关，惟该中心在指示工程承办商安装相关镜头前，未有顾及会员对其身处洗手间等私密空间的私隐期望，而评估安装相关镜头的位置、角度及合适性，显示该中心未有审慎设定闭路电视系统，而对保障个人资料私隐敏感度亦不足。

经考虑个案的情况及调查所获得的资料，私隐专员认为该中心若非接获会员的查询，相信相关闭路电视镜头的录影及录音功能或会在随后的时间被正式启动，从而收集会员在相关男洗手间内活动的影像。因此，尽管相关镜头在事发时因其录影及录音功能尚未启动而不涉及收集「个人资料」，私隐专员仍就此向该中心发出劝喻信，提醒该中心安装闭路电视镜头时须注意《私隐条例》。

记者：蔡思宇

摄影：卢江球