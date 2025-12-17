当全运会义工归属感倍增 海南人才助外国客购票 顺道介绍香港美食

第15届全国运动会早前圆满举行，有赖义工团队的热心参与和支援。香港人才服务办公室联同不同组织，为香港赛区招募义工，大批人才踊跃报名，其中香港优才及专才协会逾百会员参与，他们各有难忘的瞬间，其中有人才接待外国观众购票，化身「旅游大使」趁机介绍香港美食和景点。有母子同当义工，不单亲子关系更亲密，见证港人的守规和热情后，对本地归属感也大增。

香港人才服务办公室（人才办）表示，乐见更多人才透过义工服务融入社会，期望他们透过活动增加与本地社群接触，拓展社交并加深对社会认识，未来会联同不同组织，继续为人才提供服务社会的机会。

左起：李蔷、罗子渊、李游幸、梁磊、林岳勲、柳淼，一同参与今届全运会港区赛事的义工服务。

来自海南的李游幸来港三年，全运会期间负责在赛场售票处协助票务销售，他指在内地要参加全运会义工竞争很大，故看到港区赛事招人即时报名，一般义工服务3天，他却因表现出色及具三语能力，前后向公司请假8天投身支援服务。

懂广东话英语 票务处当翻译

李游幸每次协助人才购票都很有满足感，最记得曾遇外国观众，对方持护照购票需时更久，故上前闲聊，趁机介绍香港美食和景点。他又指一口广东话都是在街市讲价时学会的，与本地义工交谈，获对方大赞，还以为他是马来西亚华侨，这个小误会更成为他结识本地新朋友的机会，矢言未来一定会继续做义工，为香港市民服务。

柳淼是香港中文大学硕士毕业生，她称大学时曾加入义工队，借此更多本地市民交流，这次赛场中未见偶像，被分派到手球场馆的她，却体验到香港市民对于港队运动员的支持和热情，令她印象难忘，她也深受感触，觉得自己也融入成为了其中的一份子。

全运会期间，义工能为市民服务之余，同时亦认识了很多新朋友。前左一为李游幸。

柳淼在手球场馆感受到港人对赛事的热情。

母子档参与 携手贡献社会

梁磊于协会统筹全运会义工报名初期，担当小队长，不单见证逾百名会员投身这次义工服务的过程，她自己和丈夫儿子也同样全情投入，分派不同赛事服务，其中她在维园沙滩排球场馆服务，决赛当日顶着烈日安排观众安检，看到过程顺畅大感满足，更与其他义工组成小队，未来继续服务。

她就读大学的儿子林岳勲受母亲感染，担任同乡社团青年义工领袖，负责招募及带领青年义工，「今次有70多名中学生报名，共27人获选，反应踊跃令人喜出望外。」

同样母子档上阵的还有李蔷和儿子罗子渊。李蔷一家通过优才计划来港，一向热心公益的她鼓励儿子一同参与。她与儿子全运会期间被派在单车馆服务，透过与本地义工融洽合作、见证场内市民的热情，大大增加了在港生活的归属感

正读中四的罗子渊称虽课业繁忙，仍预留周六日假期当义工，他大赞入场观众都很友善和守秩序，有在社交媒体分享经历，未来会鼓励更多同学参与义务工作。

义工团队在全运会中为单车馆服务。李蔷（右二）大赞本地义工十分友善，认为这次义工经验使她对香港增添归属感。

人才办：期望促进人才与市民的沟通更好融入社会

人才办总监陈海劲表示，推出「人才义工计划」目标为「人才系社区 义工显关怀」，期望人才透过参与义工服务加深对社区的认识及加强与本地社群的沟通，既拓展社交网络，全运会在港举行，为他们提供了很好发挥的机会，未来将与社会各界合作，推动人才义工参与各类服务，让他们在过程中更好的融入香港。