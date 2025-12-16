Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火︱管委会会议突延期 业主质疑法团急割席工程合约 日后难追责

社会
更新时间：21:27 2025-12-16 HKT
发布时间：21:27 2025-12-16 HKT

大埔宏福苑火灾发生已逾半月，宏福苑业主立案法团原定于明晚（17日）在太和社区中心礼堂举行全体委员会议，惟法团昨日（15日）发通告通知延迟举行，详情稍后公布。宏福苑业主洪先生接受《星岛头条》电话访问时表示，大部分宏福苑居民对法团时隔数周后突兀举行管委会会议，而非在火灾后即时现身跟进状况存疑。即使有居民致电法团主席徐满柑，亦只获回应「会在会议上回答」。

「法团主席徐满柑行为怪异」

他又指出，有居民认为徐满柑行为怪异，未上任前本来对工程公司有所疑惑，「但接手后又好好合作，好多居民都奇怪点解会批钱批得咁快」，或工程为何会「一次过做8幢，而唔系分几幢几幢（咁做）。」

根据会议议程，第六项审议事项为「议决把终止大维修工程承建商及顾问公司合约的议案，交由业主大会表决」。洪先生表示，许多居民均对该议程有疑，质疑为何在发生火灾后，并非首先处理善后及赔偿等问题，而是议决终止大维修工程承建商及顾问公司合约，居民担忧此举会导致日后难以追究责任。

相关新闻：大埔宏福苑五级火︱法团称大部分业主及居民冀列席参加 延期开会另觅场地

指法团「神秘」、不近人情

被问及对法团观感如何，洪先生指法团非常「神秘」，认为法团「有啲不近人情」，惟理解法团成员亦是业主，或因有家属伤亡而受到创伤。他提及大部分居民都希望参加原订明日举行的会议，「希望大家见个面，了解下问题」，包括如何处理保险问题等，期望政府可以介入。

洪先生亦再三提及，除工程公司外，须彻查管理公司，特别是火警钟没有响鸣的原因，强调火警钟是导致死伤者「翻倍」的因素，管理公司责任更大，要求对受灾居民进行赔偿，并引以为鉴。

「多数居民希望原址重建」

另外，洪先生提及多数居民都希望可以原址重建，如需要搬走，也希望获得赔偿，及由政府提供「绿表」购买资助单位。

记者：李健威

