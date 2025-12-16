Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

产志贺毒素大肠杆菌︱55岁港妇中招 潜伏期曾访日本 进食高风险食物

社会
衞生署衞生防护中心今日（16日）公布，正调查一宗产志贺毒素大肠杆菌感染的输入个案，涉及一名过往健康良好的55岁女子，潜伏期曾前往日本，并在当地进食高风险食物。

据中心初步调查，病人於潜伏期内，即11月22日至29日，曾到访日本，并在当地进食高风险食物。她于11月30日开始出现腹痛及腹泻且粪便呈水状，并于12月4日及5日两度向私家医生求医，目前无需入院。其粪便样本经化验后，证实含有产志贺毒素大肠杆菌。与她同行的家人至今未有出现病征，中心正跟进该名家居接触者的健康状况，并继续调查个案。

患者潜伏期内曾到访日本。资料图片
进食生或未经充分煮熟肉类或中招

中心指出，产志贺毒素大肠杆菌感染多与进食或饮用受污染的食品或水有关，例如生或未经充分煮熟的肉类、受污染的蔬果或未经消毒的奶制品。同时，该细菌亦可借由粪口途径在人与人之间传播。来自被污染的饮用水和游憩用水的水源性传播均曾有报告。市民应注意个人及食物衞生。

2020年至2024年，中心每年录得1至6宗产志贺毒素大肠杆菌感染个案。连同今日公布的个案，今年至今共录得4宗。中心表示，没有发现明显上升趋势或不寻常的群组个案。

