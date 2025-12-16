基孔肯雅热︱环境局与食环署视察青衣自然径 检视成效部署下一步灭蚊工作

防治虫鼠督导委员会继12月12日交代跨部门在青衣自然径应对基孔肯雅热的工作进度，环境及生态局副局长、委员会主席黄淑娴再次视察青衣自然径，了解有关工作的成效，以便在12月下旬举行的委员会会议上讨论有关经验并作出下一步的部署。食环署署长吴文杰今早亦到青衣自然径实地视察灭蚊工作进展，并听取葵青区环境衞生办事处的汇报。

食环署向黄淑娴及吴文杰汇报灭蚊工作最新进展

食环署人员向黄淑娴及吴文杰汇报了相关工作的最新进展。葵青区环境衞生总监高希强表示，食环署一直按机制进行相关工作，在收到衞生防护中心通报的基孔肯雅热等蚊媒疾病个案后，随即到患者住处、工作地点及相关时段曾到访地点开展灭蚊工作，并通知相关部门及持份者作出其范畴的跟进行动。于11月13日接获通报，首次有个案曾前往青衣自然径并报称受到蚊叮，食环署随即在该处开展灭蚊工作，并同步知会相关部门跟进。

黄淑娴：继续全方位加强控蚊工作

黄淑娴表示，委员会会继续密切留意数据，包括通报个案及工作成效，而政府在现有强化措施的基础上，会继续全方位加强控蚊工作。委员会拟在12月下旬举行的会议上，按原议程讨论2026年防治蚊患工作计划，并详细检视有关部门及持份者的跟进工作的进展及成效并作出未来部署，以及听取善用科技所取得的进展。黄淑娴呼吁市民必须做好家居、工作及附近环境的防蚊灭蚊工作，做好个人防护措施，以及按防护中心忠告，市民不要前往暂停开放的青衣自然径。

食环署多招灭蚊

食环署已采取各种方法杀灭病媒蚊子，包括以超低微量喷洒器进行约57次密集式雾化处理，并利用大型超低微量喷雾器及机械狗等工具，范围涵盖整条自然径内部及外围，在最短时间内大幅减低该处成蚊密度。署方亦针对蚊子幼虫阶段，清理约2,300个潜在蚊子滋生地，并在约300个无法即时处理的积水地方施放蚊油或杀幼虫剂，以及设置29个新型捕蚊器，以减低病毒在病媒蚊子跨代传播的机会。与此同时，署方亦在自然径及附近一带巡查，向有蚊虫滋生或积水的地盘及住宅处所负责人，分别提出3宗检控及发出9张法定消除积水通知书。署方亦在青衣区内举办宣传活动以及向居民派发宣传单张，呼吁市民提防蚊患。

葵青民政事务处已加强防蚊灭蚊工作，包括剪草、清理去水渠、进行雾化处理，以及施放蚊油与杀幼虫剂等，并已在青衣自然径的出入口、凉亭及休憩处等张贴海报施。民政处亦透过区议员、分区委员会和关爱队的地区网络向区内居民持续宣传防蚊资讯，提醒居民使用昆虫驱避剂及采取防护措施。

土木工程拓展署与渠务署配合灭蚊工作

土木工程拓展署亦要求承建商及驻工地督导人员，巡视工地及其邻近范围，确保在工地采取合适的防蚊措施，包括定期巡查、清理积水及喷洒蚊油，及在工地内设置蚊子陷阱并定期检查及更换药粉等。

渠务署于青衣自然径一带完成了多次渠道清理工作，将排水设施中的沙泥及杂物清除，确保渠道畅通以防止积水及蚊虫滋生。荃湾葵青地政处亦已清除了在相关政府土地上的非法耕种植物、金属篷和竹枝。

另外，食环署亦在该处设置了临时诱蚊器以监测措施成效及蚊患情况。根据防护中心的通报显示，该6宗曾前往青衣自然径并报称受到蚊叮的本地个案中，最后一宗在12月10日公布的个案，报称到访青衣自然径的时间为11月30日。