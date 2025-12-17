中电电网「大脑」 守护万家灯火40载 传承专业使命 维持世界级可靠供电

坐落于大埔滘山坡上的一座建筑，静静守护万家灯火，维持社会日常运作。这是中华电力（中电）于1985年启用的大埔系统控制中心，作为整个电力系统的「大脑」，工程团队运筹帷幄，全年无休地为供电范围内逾600万市民调配电力，时刻监察各区设备与天气变化，应对突发状况，维持99.999%世界级供电可靠度。该系统控制中心已启用40年，两位资深工程师骆志明与梁倩儿分享他们如何履行供电使命，并将经验传承后辈。



走进控制室，映入眼帘的是一列列电脑与墙上的巨型萤幕，即时显示供电范围内电网动态，包括各区架空天线及变电站。工程师需要计算及策划每天的发电量，同时「一眼关七」，一旦遇上任何突发状况，要迅速作出准确判断，透过遥距操作调拨其他供电点，必要时更要调配紧急服务组到场协助、进行评估及复修，务求减少对市民的影响。



中电输电及供电业务部署理系统运行总监骆志明指出，大家通常用「大脑」来形容系统控制中心，非常贴切，「因为这个『大脑』可以控制电网内不同『手手脚脚』支线的运行，让整个电网正常运作。」

台风夜未眠 应对极端天气

骆志明在中心工作超过30年，遇过大大小小的突发事件。最难忘一次，是在八号风球悬挂期间当值。他表示，那天从上班到下班，8小时都几乎未曾离开过座位，「或许只去了一次洗手间，食物也放在桌边，边吃边做。」中心内设有员工餐厅与休息间，当遇上恶劣天气导致交通受阻时，同事便不需要担忧。



面对近年本港极端天气频繁，骆志明称为他们的工作带来一定挑战，例如随着高温的日子越来越多，电力系统负荷亦相应上升，团队必须提前预测电力需求，并作精准调整，以制定最合适的供电方案。另一方面，世纪暴雨和超级台风等极端情况亦对电网构成压力，团队须妥善调配人手，确保能应付突如其来的工作量。

首位女工程师感恩前辈指导

现任输电及供电业务部资产管理总监梁倩儿于2004年加入中电，是大埔系统控制中心首位女配电系统控制工程师。她加入系统控制中心第一年，便遇上行内俗称的「万雷轰顶」，即一夜之间频繁出现行雷闪电。梁倩儿仍然记得当晚画面，「从电网图可以看到雷电四面八方出现，心情顿时紧张，会即刻去思考如何守住万家灯火。」幸好前辈们对系统了如指掌，加上事前周密计划，很快解决问题。「原来多思考、多练习，反应就会更快，这是前辈教导的极速成长心得。」

梁倩儿感恩当时的前辈愿意教导她这位新丁，「夜更当值时，他们会掏出电网图，预设不同的情境题，模拟面对不同情况的处理方式，训练我的判断思维和应变能力。」



她寄语有意加入中电的师弟妹用心学习，「在这行业，书本能提供许多知识，但必须亲身实践才能融会贯通。前辈们拥有丰富知识及多年经验，后辈只要虚心求问，他们必会倾囊相授。」梁倩儿亦强调前线经验的重要性，所有见习工程师入职后皆须完成两年实习，有助新人了解各部门运作，「一定要亲身走到前线感受、学习、实践，将来才能做好电网规划和管理等工作。」

入行者须抗压力足不怕挨夜

骆志明则希望有志加入系统控制中心的年轻人不怕「挨更抵夜」，因中心须24小时运作，工程师要轮班守护电网，遇紧急情况更须在极短时间内分析决策，迅速应对，因此须具备相当抗压能力，方能胜任。



骆志明见证了系统控制中心的变化，多年来中电电网发展迅速，系统与设施亦不断更新，与时并进。他回忆，当初入行，电脑尚未普及，甚至需用整个房间放置相关设备；控制室内的巨型模拟板，更是由工程人员人手逐格铺砌，以便监控供电范围内的线路状态，掌握电网的实时状况。如今，只须透过电子屏幕，便能清楚知道整个电网运作，今昔对比，差异显著。



他坦言：「当初只是抱着尝试的心态加入。由于未试过上夜班，初时不太适应，也要自我调适压力，例如工余时间会做运动、发展兴趣。」他认为，于一个细小空间，便能看见复盖香港多区的整个电网，从发电、输电及配电，全面了解整个电力系统的运行，一切尽在掌握，个中特别之处，难以言喻。



问及如何纾缓工作压力，梁倩儿则说她喜欢行山：「看看蓝天白云、望望大海、深深呼吸，能够释放压力。」另一妙方是「永远做最好的准备」，在她眼中，只要准备充足，无论发生何事都能冷静应对。在中电拼搏多年，二人皆庆幸能将大学所学的，实实在在应用于工作，为此感到欣慰。



引领电网现代化 首设雷击监测应对极端天气

中电大埔系统控制中心于1985年2月18日正式启用。其前身设于葵涌，后迁入大埔滘史提福楼。早年中电曾派遣一支特别小队远赴海外取经，借鉴国际先进技术，使该中心于上世纪八十年代，成为规模最大的能源控制设施之一，并配置当时全港第一个雷击监测器，务求减低输电网络受外在因素的影响。



翻阅《星岛日报》及《英文虎报》当年报道，大埔系统控制中心进行揭幕仪式时，时任中电主席罗兰士．嘉道理勋爵于致辞时提到，葵涌控制中心在七十年代初期建成，当其时已不敷应用；而自1947年以来至新中心启用，中电系统的需求量增幅近200倍。他当时更指出：「这个系统控制中心是中电系统的心脏，它控制并指挥着电力的生产、输送和分配，以至供应给所有工业、商业和住宅客户，透过提高整个系统的成本效益，有助将电价保持在稳定水平。」



当年报道亦提到，为准备这个新设施，中电特地委派一支专责小队远赴海外考察同类型的控制中心，最终采用的设计方案非常注重安全可靠度。

