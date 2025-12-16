基孔肯雅热︱丽安邨男女访揭阳郊外被蚊叮 回港确诊列输入个案

衞生署衞生防护中心表示，截至今午（16日）5时，中心录得两宗有流行病学关连的新增感染基孔肯雅热输入个案，他们来自同一家庭，涉及一名44岁女子及55岁男子，居于深水埗丽安邨，曾到访广东省揭阳市，在当地郊外被蚊子叮咬过。二人情况稳定，一名没有前往揭阳的家居接触者暂时没有病征。

中心初步调查显示，他们于12月10至11日一同到访揭阳，没有其他同行人士，曾在当地郊外环境被蚊子叮咬。女病人在12月14日出现关节痛，昨日（15日）发烧，男病人同日出现关节痛及发烧，二人到玛嘉烈医院急症室求医，获安排入院在无蚊环境下接受治疗，目前情况稳定。

病人住所和活动范围与近月个案无重叠

中心指，流行病学调查显示他们的住所和日常活动范围与近月的输入或本地个案没有重叠的地方。由于病人在潜伏期曾一同到访广东省，亦跟香港近期录得的个案没有流行病学关连，中心认为他们是在外游期间受到感染，属输入个案，已把个案通报广东省衞生当局。

本港今年累计录得81宗基孔肯雅热确诊个案中，11宗属本地个案，其余全部属输入个案。

