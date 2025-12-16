本港失业率维持3.8% 逾14.4万人无工开 就业不足率1.6%

根据政府统计处今日（16日）发表的最新劳动人口统计数字，2025年9月至11月经季节性调整的失业率为3.8%，与2025年8月至10月的数字相同。就业不足率在该两段期间亦保持不变，维持于1.6%的水平。

与2025年8月至10月比较，在2025年9月至11月期间，各行业的失业率（不经季节性调整）及就业不足率变动不一，但幅度普遍不大。

总就业人数由2025年8月至10月的3,672,700人，下跌至2025年9月至11月的3,669,900人，减少约2,800人。同期的总劳动人口亦由3,822,300人下跌至3,814,300人，减少约8,000人。

失业人数（不经季节性调整）由2025年8月至10月的149,600人下跌至2025年9月至11月的144,400人，减少约5,200人。就业不足人数方面，2025年9月至11月的数字为60,900人，与2025年8月至10月的数字60,800人大致相若。

劳工及福利局局长孙玉菡表示，展望未来，香港经济稳健扩张，加上消费信心有所改善，应会继续为整体劳工市场带来支持。然而，一些行业的就业情况或仍会因其业务面对挑战而承受压力。