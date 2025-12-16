机电署工程师收贿批工程合约予好友 持近1200万元不明资金 认渎职等6罪囚5年3个月

60岁机电工程署高级屋宇装备工程师隐瞒与分判商董事友好私交，收取对方4万港元贿款，更与妻子洗黑钱逾626万元等。高级屋宇装备工程师早前承认收贿、公职人员行为失当、管有来历不明的财产及洗黑钱共6罪。法官胡雅文今午于高等法院判刑指，公务员身居要职理应保持公开透明，考虑被告认罪及初犯，终判囚5年3个月，另下令充公380万元赃款。

法官引述辩方求情指，被告谢声德出于贪心，为过上更高生活水平而犯案，去年已申请离职尚待核准，惟相信会丧失退休金，其儿子就读国际学校，女儿留学加拿大，罹患严重抑郁症曾两度入院，本案令家庭承受庞大经济压力，以致需向其他家人求助。法官认为公务员身居要职理应保持公开透明，被告两夫妇所持的不明资金虽达1190万元，惟摊分多年而言不算很多，被告于公职犯案，没有申报利益冲突，分别以4年至7年监禁为各罪量刑起点，认罪扣减三分一，大部份刑期同期执行，基于初犯再扣减3个月，终判囚5年3个月，另下令充公380万元。

机电工程署高级屋宇装备工程师谢声德承认1项公职人员行为失当罪、1项公务员收受利益罪、1项管有来历不明的财产罪及3项洗黑钱罪。公职人员行为失当及贪污罪行发生于2017年2月至2019年2月期间；而处理犯罪得益罪行则于2012年1月至2019年8月的8年间发生。

案件编号：HCCC413/2024

法庭记者：陈子豪