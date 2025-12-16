Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

机电署工程师收贿批工程合约予好友 持近1200万元不明资金 认渎职等6罪囚5年3个月

社会
更新时间：15:47 2025-12-16 HKT
发布时间：15:47 2025-12-16 HKT

60岁机电工程署高级屋宇装备工程师隐瞒与分判商董事友好私交，收取对方4万港元贿款，更与妻子洗黑钱逾626万元等。高级屋宇装备工程师早前承认收贿、公职人员行为失当、管有来历不明的财产及洗黑钱共6罪。法官胡雅文今午于高等法院判刑指，公务员身居要职理应保持公开透明，考虑被告认罪及初犯，终判囚5年3个月，另下令充公380万元赃款。

法官引述辩方求情指，被告谢声德出于贪心，为过上更高生活水平而犯案，去年已申请离职尚待核准，惟相信会丧失退休金，其儿子就读国际学校，女儿留学加拿大，罹患严重抑郁症曾两度入院，本案令家庭承受庞大经济压力，以致需向其他家人求助。法官认为公务员身居要职理应保持公开透明，被告两夫妇所持的不明资金虽达1190万元，惟摊分多年而言不算很多，被告于公职犯案，没有申报利益冲突，分别以4年至7年监禁为各罪量刑起点，认罪扣减三分一，大部份刑期同期执行，基于初犯再扣减3个月，终判囚5年3个月，另下令充公380万元。

机电工程署高级屋宇装备工程师谢声德承认1项公职人员行为失当罪、1项公务员收受利益罪、1项管有来历不明的财产罪及3项洗黑钱罪。公职人员行为失当及贪污罪行发生于2017年2月至2019年2月期间；而处理犯罪得益罪行则于2012年1月至2019年8月的8年间发生。

案件编号：HCCC413/2024
法庭记者：陈子豪

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
7小时前
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
20小时前
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
生活百科
23小时前
安德尊「女友」唔止宋芝龄？享齐人之福一拖三 《东周刊》独家爆大王仲有两个红颜知己
安德尊「女友」唔止宋芝龄？享齐人之福一拖三 《东周刊》独家爆大王仲有两个红颜知己
即时娱乐
6小时前
罗湖水贝有商场在厕所设智能玻璃，违规吸烟会秒变透明。小红书
00:17
反吸烟大绝︱罗湖商场设智能设备 厕格抽烟玻璃秒变透明︱有片
即时中国
6小时前
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 附购票方法
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 ( 附购票方法 )
社会
23小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
23小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
18小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
2025-12-15 14:00 HKT